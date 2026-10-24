ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da basın toplantılarının düzenlendiği salonun geleceğine ilişkin tartışmalara açıklık getirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, basın brifing salonunun başka bir yere taşınabileceğini belirtirken, salonun yeniden yüzme havuzuna dönüştürüleceği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray muhabirlerinin kullandığı basın brifing salonuyla ilgili Amerikan medyasında yer alan haberlere sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Trump, mevcut salonun başka bir yere taşınması ihtimalini gündeme getirirken, salonun altında bulunan eski yüzme havuzunun yeniden kullanıma açılacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını savundu.

"BÖYLE APTALCA BİR ŞEYİ YAPMAYI AKLIMIN UCUNDAN BİLE GEÇİRMEDİM"

Trump, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Beyaz Saray basın odasını kaldırıp, tam altında bulunan eski yüzme havuzunu geri getireceğime dair yalan haberler dolaşıyor. Belki bu yalan haber medyasını daha az rahatsız edici bir yere taşıyabilirim, ancak eski yüzme havuzu asla geri getirilmeyecek. Böyle aptalca bir şeyi yapmayı aklımın ucundan bile geçirmedim."

NEW YORK TIMES'IN İDDİASI GÜNDEM OLMUŞTU

New York Times (NYT) gazetesi, salı günü yayımladığı haberinde Trump'ın ağustos ayında dönemin Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'e basın toplantılarını James S. Brady Basın Brifing Salonu'ndan başka bir yere taşımayı önerdiğini ileri sürmüştü.

Haberde, söz konusu önerinin hiçbir zaman hayata geçirilmediği belirtilmişti.

NYT ayrıca Trump'ın, basın salonunun bulunduğu alanda Franklin Roosevelt döneminde kullanılan kapalı terapi havuzunun yeniden yer almasını tercih ettiğini iddia etmişti.

BEYAZ SARAY'DAKİ HAVUZUN GEÇMİŞİ

Beyaz Saray'da Franklin Roosevelt döneminde kullanılan kapalı terapi havuzu, daha sonraki yıllarda farklı bir amaçla değerlendirildi.

Richard Nixon yönetimi döneminde havuzun bulunduğu alan basın brifing salonuna dönüştürüldü.

Trump'ın son açıklamasıyla birlikte Beyaz Saray'daki basın salonunun geleceğine ilişkin tartışmalar yeniden gündeme geldi.