YAZILI AÇIKLAMA GELDİ

Streeting, konuya ilişkin İngiltere Parlamentosuna gönderdiği yazılı bir açıklamada ise uçakların Suudi Arabistan kentlerini, halkını ve altyapısını savunmak için bölgeye gideceğini yineledi. Daha önce Suudi Arabistan'a gönderilen yakıt ikmal uçağının da görev süresinin 90 gün uzatıldığına işaret eden Streeting, "Suudi Arabistan ve meşru Yemen hükümetinin kendisini savunma hakkını destekliyoruz. İngiltere ayrıca uluslararası gemi trafiğinin tehdit edilmesini ya da fidye için kullanılmasını kabul etmeyecek." ifadelerini kullandı.