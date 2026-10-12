-°C
CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Yunanistan'dan çocuklara sosyal medya yasağı! 15 yaş altı için düğmeye basıldı: Mevcut hesaplar da kapatılacak

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Yunanistan hükümeti, çocukları dijital dünyadaki tehlikelerden korumak amacıyla yeni bir yasa tasarısı hazırladı. 15 yaşından küçük çocukların sosyal medya platformlarına erişimini kısıtlamayı öngören düzenlemenin 1 Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe girmesi hedefleniyor. Hem yeni açılacak hesapları hem de mevcut hesapları kapsayacağı belirtilen düzenleme, Atina'da düzenlenen ortak basın toplantısıyla duyuruldu.

Yunanistan'dan çocuklara sosyal medya yasağı! 15 yaş altı için düğmeye basıldı: Mevcut hesaplar da kapatılacak 1

15 YAŞ ALTINA SOSYAL MEDYA FRENİ

Reşit olmayanların sosyal medya kullanımına sınır getirilmesini öngören yasa tasarısının gerekçelerini açıklayan Devlet Bakanı Akis Skerços, sosyal medya şirketlerinin çocukları korumaya yönelik mevcut önlemlerinin yetersiz kaldığını belirtti.

Yunanistan'dan çocuklara sosyal medya yasağı! 15 yaş altı için düğmeye basıldı: Mevcut hesaplar da kapatılacak 2

Skerços, bu nedenle 15 yaşından küçük çocukların sosyal medya platformlarına erişiminin kısıtlanacağını ifade etti.

Yunanistan'dan çocuklara sosyal medya yasağı! 15 yaş altı için düğmeye basıldı: Mevcut hesaplar da kapatılacak 3

KORKUTAN TABLO: HER İKİ ÇOCUKTAN BİRİNİN HESABI VAR

Dijital platformların çocuklar üzerindeki etkilerine ilişkin verileri paylaşan Sağlık Bakanı Antonis Georgiadis, 10-12 yaş grubundaki çocukların yarısından fazlasının sosyal medya hesabı bulunduğunu açıkladı.

Yunanistan'dan çocuklara sosyal medya yasağı! 15 yaş altı için düğmeye basıldı: Mevcut hesaplar da kapatılacak 4

Georgiadis, hesabı olan her dört çocuktan birinin bu platformlarda çok uzun süre geçirdiğini belirtti.

Yunanistan'dan çocuklara sosyal medya yasağı! 15 yaş altı için düğmeye basıldı: Mevcut hesaplar da kapatılacak 5

TARİH NETLEŞTİ: 1 OCAK 2027'DE BAŞLIYOR

Düzenlemenin Avrupa Birliği (AB) mevzuatına uygun şekilde hayata geçirileceğini belirten Dijital Yönetişim Bakanı Dimitris Papastergiu, yasal çerçevenin AB mevzuatına göre hazırlanacağını ve uygulamanın 1 Ocak 2027 itibarıyla başlamasının planlandığını bildirdi.

Yunanistan'dan çocuklara sosyal medya yasağı! 15 yaş altı için düğmeye basıldı: Mevcut hesaplar da kapatılacak 6

MEVCUT HESAPLAR DA SİLİNECEK

Düzenlemenin yalnızca yürürlük tarihinden sonra açılacak yeni hesaplarla sınırlı kalmayacağı belirtildi. Uygulamanın başlayacağı tarihte henüz 15 yaşını doldurmamış çocukların daha önce oluşturduğu mevcut hesaplara da erişim engeli getirilmesi öngörülüyor.

Yunanistan'dan çocuklara sosyal medya yasağı! 15 yaş altı için düğmeye basıldı: Mevcut hesaplar da kapatılacak 7

Böylece Yunanistan'ın, çocukların sosyal medya kullanımına yönelik yaş sınırını daha kapsamlı biçimde uygulamaya koyması hedefleniyor.

Canlı yayında idam tartışması Avrupa'ya taşındı! Eski ABD askeri kurşuna dizilecek
Sonraki Galeri
Canlı yayında idam tartışması Avrupa'ya taşındı! Eski ABD askeri kurşuna dizilecek
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin