Skerços, bu nedenle 15 yaşından küçük çocukların sosyal medya platformlarına erişiminin kısıtlanacağını ifade etti.

KORKUTAN TABLO: HER İKİ ÇOCUKTAN BİRİNİN HESABI VAR

Georgiadis, hesabı olan her dört çocuktan birinin bu platformlarda çok uzun süre geçirdiğini belirtti.