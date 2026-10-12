Yunanistan'dan çocuklara sosyal medya yasağı! 15 yaş altı için düğmeye basıldı: Mevcut hesaplar da kapatılacak
Yunanistan hükümeti, çocukları dijital dünyadaki tehlikelerden korumak amacıyla yeni bir yasa tasarısı hazırladı. 15 yaşından küçük çocukların sosyal medya platformlarına erişimini kısıtlamayı öngören düzenlemenin 1 Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe girmesi hedefleniyor. Hem yeni açılacak hesapları hem de mevcut hesapları kapsayacağı belirtilen düzenleme, Atina'da düzenlenen ortak basın toplantısıyla duyuruldu.
15 YAŞ ALTINA SOSYAL MEDYA FRENİ
Reşit olmayanların sosyal medya kullanımına sınır getirilmesini öngören yasa tasarısının gerekçelerini açıklayan Devlet Bakanı Akis Skerços, sosyal medya şirketlerinin çocukları korumaya yönelik mevcut önlemlerinin yetersiz kaldığını belirtti.
Skerços, bu nedenle 15 yaşından küçük çocukların sosyal medya platformlarına erişiminin kısıtlanacağını ifade etti.
KORKUTAN TABLO: HER İKİ ÇOCUKTAN BİRİNİN HESABI VAR
Dijital platformların çocuklar üzerindeki etkilerine ilişkin verileri paylaşan Sağlık Bakanı Antonis Georgiadis, 10-12 yaş grubundaki çocukların yarısından fazlasının sosyal medya hesabı bulunduğunu açıkladı.
Georgiadis, hesabı olan her dört çocuktan birinin bu platformlarda çok uzun süre geçirdiğini belirtti.
TARİH NETLEŞTİ: 1 OCAK 2027'DE BAŞLIYOR
Düzenlemenin Avrupa Birliği (AB) mevzuatına uygun şekilde hayata geçirileceğini belirten Dijital Yönetişim Bakanı Dimitris Papastergiu, yasal çerçevenin AB mevzuatına göre hazırlanacağını ve uygulamanın 1 Ocak 2027 itibarıyla başlamasının planlandığını bildirdi.