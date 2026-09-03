Mars’ın güneyinde şaşırtan sıcaklık farkı: Derinlikler 400 derece daha sıcak
Mars'ın güney yarım küresinin derinliklerinde kuzeye göre 200 ila 400 derece daha yüksek sıcaklık olduğu belirlendi. Yeni analiz, gezegenin iç kısmının kısmen erimiş olabileceğine işaret ederken Mars'ın manyetik alanı, sismik hareketleri ve geçmişteki su varlığına dair ipuçları sundu.
Mars'ın iç yapısına ilişkin yeni araştırma, Kızıl Gezegen'in yüzeyinin altında sanılandan çok daha farklı bir tablo olabileceğini ortaya koydu. Onlarca yıllık verilerin incelendiği çalışmada, Mars'ın kuzey ve güney bölgeleri arasında dikkat çekici bir sıcaklık farkı tespit edildi. Bilim insanları, bu bulgunun gezegenin geçmişi ve iç yapısı hakkında önemli ipuçları taşıdığını belirtiyor.
MARS'IN DERİNLİKLERİNDE BEKLENMEDİK FARK
Mars'ın iç yapısına ilişkin yeni araştırma, gezegenin derinliklerinde önemli bir sıcaklık farkı bulunduğunu ortaya koydu. Buna göre güney yarım kürenin altındaki manto, kuzey yarım küreye göre 200 ila 400 santigrat derece daha sıcak.
ABD'deki Arizona Üniversitesi ve California Teknoloji Enstitüsü (Caltech) öncülüğünde yürütülen uluslararası araştırmada, Mars'ın iç kısmındaki sıcaklık dağılımı ayrıntılı şekilde incelendi. Elde edilen sonuçlar, gezegenin güneyindeki mantonun bazı bölgelerde kısmen erimiş olabileceğine işaret ediyor.
Bu bulgu, Mars'ın yalnızca yüzeyindeki değil, kilometrelerce derinlikteki yapısının da kuzey ve güney arasında önemli farklılıklar taşıdığını gösteriyor.
YILLAR BOYUNCA TOPLANAN VERİLER İNCELENDİ
Araştırma ekibi, Mars'ın iç yapısını anlamak için farklı uzay görevlerinden elde edilen yer çekimi verilerine başvurdu. İncelemede Mars Global Surveyor, Mars Odyssey ve Mars Reconnaissance Orbiter görevlerinden elde edilen ve onlarca yıla yayılan veriler kullanıldı.
Yer çekimindeki küçük farklılıklar, gezegenin derinliklerinde bulunan yapıların yoğunluğu ve dağılımı hakkında bilgi veriyor. Araştırmacılar bu verileri kullanarak Mars'ın iç yapısının üç boyutlu bir haritasını oluşturdu.
Araştırmanın başyazarı Dr. Alexander Berne, elde edilen sonuçların gezegenlerin iç yapısına ilişkin önemli bir varsayımı sorguladığını belirtti. Berne, bilim insanlarının gezegenlerin iç yapılarının genellikle küresel bir simetriye sahip olduğunu düşündüğünü, ancak yeni bulguların bunun her zaman geçerli olmadığını gösterdiğini ifade etti.
"GEZEGENLERİN İÇ YAPISI KUSURSUZ BİR SİMETRİYE SAHİP DEĞİL"
Araştırmanın başyazarı Dr. Alexander Berne, elde edilen bulguların gezegenlerin iç yapısına ilişkin mevcut kabulleri yeniden düşündürdüğünü belirtti. Berne, yer çekimi verileri sayesinde gezegenlerin üç boyutlu iç yapı haritalarının çıkarılabildiğini söyledi.
Berne, "Bilim insanları gezegenlerin iç yapılarının genellikle küresel bir simetriye sahip olduğunu varsayar ancak bunun her zaman doğru olmadığını görüyoruz" ifadelerini kullandı. Araştırmacıya göre gezegenlerin iç dinamiklerinin anlaşılması, onların nasıl oluştuğuna ve zaman içinde nasıl değiştiğine dair önemli bilgiler sunuyor.
MARS'IN MANYETİK ALANINA DA AÇIKLAMA GETİRİLEBİLİR
Araştırmacılar, güneydeki yüksek sıcaklığın Mars'ta daha önce gözlenen bazı sıra dışı özelliklerle bağlantılı olabileceğini düşünüyor.
Yeni bulguların özellikle Mars'ın güneyindeki yoğun manyetik alan farklılıklarının anlaşılmasına yardımcı olabileceği değerlendiriliyor. Bunun yanında NASA'nın InSight aracı tarafından kaydedilen sismik dalga hareketleri de araştırmanın sonuçlarıyla birlikte yeniden değerlendirilebilecek.
Mars'ın iç yapısının kısmen erimiş olması, gezegenin derinliklerinde devam eden hareketlerin niteliğine ilişkin yeni sorular ortaya çıkarıyor.