Mars’ın güneyinde şaşırtan sıcaklık farkı: Derinlikler 400 derece daha sıcak

Bagheri'ye göre gezegenin geçmişte yüzeyinde bulunduğu düşünülen sıvı suyun nasıl ortaya çıktığı ve zaman içinde nasıl değiştiği konusunda Mars'ın iç yapısındaki bu farklılıklar önemli bilgiler sağlayabilir.

Araştırmanın sonuçları yalnızca gezegenin iç yapısıyla sınırlı değil. Güney ve kuzey arasındaki sıcaklık dengesizliğinin, Mars'ın geçmişteki hidrolojik yapısıyla da bağlantılı olabileceği belirtiliyor. Çalışmanın ortak yazarlarından Caltech araştırmacısı Amirhossein Bagheri , bu sıcaklık farkının Mars'ın geçmişteki su tarihine ilişkin önemli ipuçları taşıdığını söyledi.

SICAKLIK FARKININ NEDENİ HENÜZ KESİN DEĞİL

Bilim insanları, Mars'ın güneyindeki mantonun neden kuzeye göre bu kadar sıcak olduğu konusunda ise kesin bir sonuca ulaşmış değil. Araştırmada iki olası açıklama öne çıkıyor. Bunlardan biri, geçmişte gerçekleşmiş büyük bir gök taşı çarpmasının Mars'ın iç yapısında kalıcı bir sıcaklık farkı oluşturmuş olabileceği ihtimali.

Diğer ihtimal ise bazı bölgelerde bulunan kalın jeolojik yapıların ısıyı içeride hapsetmesi. Böyle bir yapı, güney yarım kürede ısının daha uzun süre korunmasına ve derinliklerdeki sıcaklığın kuzeye göre yüksek kalmasına yol açmış olabilir.

Yeni araştırma, Mars'ın yüzeyinin altında hala çözülmeyi bekleyen çok sayıda soru bulunduğunu gösterirken gezegenin oluşumu, jeolojik geçmişi ve bir dönem sahip olduğu düşünülen sıvı suyun hikayesi hakkında yeni bir araştırma alanı açıyor.