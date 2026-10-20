ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, önceden duyurulmayan İsrail ziyareti kapsamında Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüştü. İsrail basını, görüşmenin güney İsrail’deki Ovda Hava Üssü’nde gerçekleştiğini duyurdu. Ziyaret, İran’la çatışmanın yeniden tırmanabileceğine ilişkin spekülasyonların arttığı bir dönemde gerçekleşirken, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail’deki seçimler öncesinde Netanyahu’ya verdiği güçlü destek de dikkat çekti. Netanyahu’nun Trump’a yönelik “Bitirmemiz gereken bir iş var” sözleri ise iki liderin gündemindeki olası yeni adımlara ilişkin tartışmaları beraberinde getirdi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, önceden duyurulmayan İsrail ziyareti sırasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi. Alman Haber Ajansının (dpa) aktardığı bilgilere göre, İsrail basını salı günü görüşmeyi duyurdu.

İsrail merkezli Ynet haber sitesi, Netanyahu'nun pazartesi akşamı Hegseth ile görüşmek üzere ülkenin güneyindeki Ovda Hava Üssü'ne gittiğini bildirdi.

ABD Savunma Bakanlığından ise ziyaret ve görüşmeye ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Hegseth, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Orta Doğu'dan sorumlu ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığına (CENTCOM) bağlı askerlerle bir araya geldiğini belirtti.

İRAN GERİLİMİ YENİDEN Mİ TIRMANACAK?

Hegseth'in İsrail ziyareti, İran'la yaşanan çatışmanın yeniden şiddetlenebileceğine ilişkin tartışmaların sürdüğü bir döneme denk geldi.

ABD merkezli Axios haber sitesi, ziyaret ile İran'la çatışmanın yeniden tırmanabileceğine yönelik spekülasyonlar arasında bağlantı kurdu. Ancak görüşmenin İran'a yönelik olası bir askerî adımla ilgili olduğu resmen doğrulanmadı.

Ziyaretin önceden duyurulmaması ve Netanyahu ile Hegseth'in güney İsrail'deki bir hava üssünde bir araya geldiğinin bildirilmesi, görüşmenin içeriğine ilişkin soru işaretlerini artırdı.

TRUMP'TAN NETANYAHU'YA SEÇİM ÖNCESİ GÜÇLÜ DESTEK

ABD Başkanı Donald Trump, Netanyahu ile zaman zaman gerilimli bir ilişki yaşamış olmasına rağmen pazar günü İsrail Başbakanı'na güçlü desteğini açıkladı.

İsrail'de 27 Ekim'de yapılması planlanan parlamento seçimleri öncesinde gelen bu destek, Netanyahu'nun siyasi geleceği açısından dikkat çekti. Netanyahu'nun en önemli rakiplerinden biri, eski askerî komutan Gadi Eisenkot olarak gösteriliyor.

Trump'ın Netanyahu'ya verdiği destek, iki liderin güvenlik politikaları ve bölgesel gelişmeler çerçevesinde sürdürdüğü yakın ilişkiyi yeniden gündeme taşıdı.

NETANYAHU'DAN TRUMP'A: "BİTİRMEMİZ GEREKEN BİR İŞ VAR"

Netanyahu, sanal medya hesabından Trump ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin bir video yayımladı. İsrail Başbakanı, seçimlerde kendisine destek verdiği için ABD Başkanı'na teşekkür ederken dikkat çeken ifadeler kullandı.

Netanyahu, Trump'a hitaben, "Donald, bitirmemiz gereken bir iş var. Bunu siz de söylediniz ve bunu birlikte bitireceğiz. Bunu başka kimse yapmayacak" dedi.

Netanyahu'nun bu sözleri, iki liderin birlikte tamamlamayı planladığı işin ne olduğuna ilişkin merakı artırdı. Ancak konuşmada söz konusu işin ayrıntıları açıkça belirtilmedi.

İran'la çatışmanın yeniden tırmanabileceğine yönelik değerlendirmelerin gündemde olduğu bir dönemde yapılan açıklama, bölgedeki gelişmeler açısından da dikkat çekti. Bununla birlikte, Netanyahu'nun sözlerinin doğrudan yeni bir askerî operasyonu ifade ettiğine ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

TRUMP'TAN NETANYAHU'YA: "YANIMDA GÖRMEK İSTEDİĞİM ADAM SENSİN"

Trump da telefon görüşmesinde Netanyahu'ya desteğini dile getirdi. İsrail Başbakanı'na yönelik destek mesajının bizzat kendisi tarafından kaleme alındığını belirten ABD Başkanı, Netanyahu'nun seçimlerde başarılı olacağını düşündüğünü söyledi.

Trump, Netanyahu'ya hitaben şu ifadeleri kullandı:

"Sen bir savaşçısın. Kendi ülken ve muhtemelen diğer bazıları tarafından haksızlığa uğradın. Ezici bir zafer kazanacağını düşünüyorum. Yanımda görmek istediğim adam sensin, Bibi."

Trump'ın açıklamaları, İsrail'deki seçim sürecinde Netanyahu'ya verdiği desteğin açık bir göstergesi olarak değerlendirildi.

GÖZLER WASHINGTON VE TEL AVİV HATTINDA

ABD Savunma Bakanı Hegseth'in İsrail ziyareti, Trump'ın Netanyahu'ya verdiği destek ve İsrail Başbakanı'nın "Bitirmemiz gereken bir iş var" sözleri, bölgesel gelişmelerin yakından izlendiği bir dönemde gündeme geldi.

İran'la çatışmanın yeniden tırmanabileceğine ilişkin değerlendirmeler sürerken, Ovda Hava Üssü'ndeki görüşmenin içeriğine dair resmî bir açıklama yapılmış değil.

Washington ve Tel Aviv hattındaki temasların önümüzdeki günlerde nasıl şekilleneceği, özellikle İran'la ilgili gelişmeler ve İsrail'deki seçim süreci açısından önem taşıyor.