Netanyahu, Trump’ın seçim desteğinin ardından İran’a yönelik dikkat çeken bir mesaj verdi. İsrail Başbakanı, “Birlikte görevi tamamlayacağız” diyerek Tahran’a yönelik saldırı tehdidini yeniden gündeme taşıdı.

Netanyahu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'a desteği ve işbirliği için teşekkür etti.

"Başkan Trump, büyük desteğiniz ve ortak çalışmanız için teşekkür ederim." ifadesini kullanan Netanyahu, "Birlikte görevi tamamlayacağız." sözleriyle İran'a saldırı mesajı verdi.

Trump, kısa bir süre önce İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimler için Netanyahu'yu desteklediğini belirterek Netanyahu'nun "büyük bir savaşçı" olduğunu ileri sürmüştü.

İran için "Eğer yollarını hızla değiştirmezlerse, işi yakında bitireceğiz." diyen Trump, İsrail'in Netanyahu'dan başka bir lider seçmesi durumunda, buna niyeti olmasa da ABD'nin bu işi kendisi yapmak zorunda kalacağını savunmuştu.