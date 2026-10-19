-°C
CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

“Bibi sadece kuklası!" İsrail'de seçim öncesi Trump'ın Netanyahu desteğine rest

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimler öncesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın Başbakan Binyamin Netanyahu'ya desteğini açıklaması muhalefetin tepkisini çekti. Evimiz İsrail Partisi lideri Avigdor Liberman, "Anladığım kadarıyla Trump, Bibi adlı kuklası aracılığıyla İsrail'i yönetmekten büyük memnuniyet duyuyor" dedi.

“Bibi sadece kuklası!" İsrail'de seçim öncesi Trump'ın Netanyahu desteğine rest 1

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'de 27 Ekim'de gerçekleştirilecek seçimlere kısa bir süre kala mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu'ya desteğini açıklaması muhalefet kanadında tepkiyle karşılandı.

“Bibi sadece kuklası!" İsrail'de seçim öncesi Trump'ın Netanyahu desteğine rest 2

"ABD SEÇİMLERE MÜDAHALE ETMESİN!"

Netanyahu'nun seçimlerdeki en büyük rakibi olarak gösterilen eski Genelkurmay Başkanı ve Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, katıldığı bir konferansta ABD'ye saygı duyduğunu fakat ülkesinin bir sonraki başbakanının kim olacağına İsrailli seçmenlerin karar vereceğini söyledi.

“Bibi sadece kuklası!" İsrail'de seçim öncesi Trump'ın Netanyahu desteğine rest 3

Eisenkot, Kanal 12'ye verdiği röportajda da daha önce ABD'lilerle görüştüğünü ve İsrail'deki seçimlere müdahale edilmemesi talebinde bulunduğunu aktardı.

Seçimlere kısa bir süre kala İran'a saldırı için "acil ve derhal harekete geçmeyi gerektirecek herhangi bir bilgi ya da olay" görmediğini ifade eden Eisenkot, bu konuda mevcut Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'e güvendiğini dile getirdi.

“Bibi sadece kuklası!" İsrail'de seçim öncesi Trump'ın Netanyahu desteğine rest 4

"BİBİ ADLI KUKLASIYLA İSRAİL'İ YÖNETİYOR"

Ayrıca eski Savunma Bakanı ve Evimiz İsrail Partisi lideri Avigdor Liberman da İsrail'in 103FM radyosuna verdiği röportajda ABD ile İsrail arasında eşi görülmemiş gelişmeler yaşandığını söyledi.

“Bibi sadece kuklası!" İsrail'de seçim öncesi Trump'ın Netanyahu desteğine rest 5

Liberman, "Anladığım kadarıyla Başkan Trump, Bibi adlı kuklası aracılığıyla İsrail'i yönetmekten büyük memnuniyet duyuyor. Burada gördüklerimiz, daha önce hiç görmediğimiz şeyler" ifadelerini kullandı.

“Bibi sadece kuklası!" İsrail'de seçim öncesi Trump'ın Netanyahu desteğine rest 6

"NETANYAHU'NUN SİYASİ GELECEĞİ BİZE BAĞLI"

Öte yandan İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Avrupalı liderlere 27 Ekim'deki seçimlerde başarılı sonuç alırsa kendisini hükümete dahil etmeme sözü verdiğini ileri sürdü.

"Uzun zamandır bu tür haberler duyuyordum ancak bunların doğru olmaması için dua ediyordum" diyen Ben-Gvir, "Netanyahu'nun siyasi geleceğinin merkez partileri koalisyona dahil etmekten ziyade güçlü bir sağ koalisyonu sürdürmeye bağlı olduğunu" öne sürdü.

“Bibi sadece kuklası!" İsrail'de seçim öncesi Trump'ın Netanyahu desteğine rest 7

Trump, kısa bir süre önce İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimler için Netanyahu'yu desteklediğini belirterek Netanyahu'nun "büyük bir savaşçı" olduğunu ileri sürmüştü.

“Bibi sadece kuklası!" İsrail'de seçim öncesi Trump'ın Netanyahu desteğine rest 8

İran için "Eğer yollarını hızla değiştirmezlerse işi yakında bitireceğiz" diyen Trump, İsrail'in Netanyahu'dan başka bir lider seçmesi durumunda buna niyeti olmasa da ABD'nin bu işi kendisi yapmak zorunda kalacağını savunmuştu.

Avrupa sosyal medyaya savaş açtı! Çocuklar için yaş sınırı yayılıyor
Sonraki Galeri
Avrupa sosyal medyaya savaş açtı! Çocuklar için yaş sınırı yayılıyor
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin