“Bibi sadece kuklası!" İsrail'de seçim öncesi Trump'ın Netanyahu desteğine rest

İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimler öncesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın Başbakan Binyamin Netanyahu'ya desteğini açıklaması muhalefetin tepkisini çekti. Evimiz İsrail Partisi lideri Avigdor Liberman, "Anladığım kadarıyla Trump, Bibi adlı kuklası aracılığıyla İsrail'i yönetmekten büyük memnuniyet duyuyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'de 27 Ekim'de gerçekleştirilecek seçimlere kısa bir süre kala mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu'ya desteğini açıklaması muhalefet kanadında tepkiyle karşılandı.

"ABD SEÇİMLERE MÜDAHALE ETMESİN!" Netanyahu'nun seçimlerdeki en büyük rakibi olarak gösterilen eski Genelkurmay Başkanı ve Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, katıldığı bir konferansta ABD'ye saygı duyduğunu fakat ülkesinin bir sonraki başbakanının kim olacağına İsrailli seçmenlerin karar vereceğini söyledi.

Eisenkot, Kanal 12'ye verdiği röportajda da daha önce ABD'lilerle görüştüğünü ve İsrail'deki seçimlere müdahale edilmemesi talebinde bulunduğunu aktardı. Seçimlere kısa bir süre kala İran'a saldırı için "acil ve derhal harekete geçmeyi gerektirecek herhangi bir bilgi ya da olay" görmediğini ifade eden Eisenkot, bu konuda mevcut Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'e güvendiğini dile getirdi.

"BİBİ ADLI KUKLASIYLA İSRAİL'İ YÖNETİYOR" Ayrıca eski Savunma Bakanı ve Evimiz İsrail Partisi lideri Avigdor Liberman da İsrail'in 103FM radyosuna verdiği röportajda ABD ile İsrail arasında eşi görülmemiş gelişmeler yaşandığını söyledi.