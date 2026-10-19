İtalya’da kamu hizmetleri ve hayat pahalılığına karşı düzenlenen gösteriler şiddet olaylarına dönüştü. Protestolar sırasında 271 kişi gözaltına alınırken, 32 kişi tutuklandı; tutuklananlar arasında 23 çocuk da bulunuyor.

İtalya'da hafta sonu kamu hizmetlerinin yetersizliği ve artan yaşam maliyetlerini protesto etmek amacıyla düzenlenen gösteriler şiddet olaylarına sahne oldu.

Gösterilerin ikinci gününde protestocular ile polis arasında çatışmalar yaşanırken, lüks markaların bazı mağazaları yağmalandı, kamu ve özel mülklere de zarar verildi.

İtalya polisi, ülke genelindeki protestolar sırasında 271 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 28'i hakkında adli işlem başlatıldığını, 32'sinin ise tutuklandığını açıkladı.

Polis, tutuklananlar arasındaki 23 kişinin reşit olmadığını belirtti.