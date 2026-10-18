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İran Genelkurmay Başkanı Abdullahi'den ABD ve İsrail'e gözdağı: Yeni saldırılar ağır sonuçlara yol açar

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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İran Genelkurmay Başkanı Abdullahi'den ABD ve İsrail'e gözdağı: Yeni saldırılar ağır sonuçlara yol açar

İran Genelkurmay Başkanı Ali Abdullahi, ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef alarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump için “Yerinden kalkacak durumda değil” diyen Abdullahi, ABD ve İsrail'in olası yeni saldırılarına karşı daha ağır sonuçlar olacağını belirterek "Ahmakça kararlarınız için dakikaları sayıyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırıları 3 Kasım'da yapılacak federal seçimlerine kadar durdurmasının ardından çatışmalar sona erse de, karşılıklı sert açıklamalar devam ediyor.

İran Genelkurmay Başkanı Ali Abdullahi, ABD Başkanı Trump'ı hedef alarak yaşlandığını ifade etti. (Foto: AA) İran Genelkurmay Başkanı Ali Abdullahi, ABD Başkanı Trump'ı hedef alarak yaşlandığını ifade etti. (Foto: AA)

ABD BAŞKANI YAŞLANDI, YERİNDEN KALKACAK DURUMDA DEĞİL

İran basınına yansıyan haberlere göre, Abdullahi, Trump'ı hedef aldı.

"ABD Başkanı artık yaşlandı, yerinden kalkacak durumda değil." diyen Abdullahi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik olası yeni saldırılarının daha ağır sonuçlara yol açacağını söyledi.

Abdullahi, ABD ve İsrail'in daha önce birçok kez İran'ı sınadığını ve denenmişi denemenin hata olacağını belirterek, "Ahmakça kararlarınız için dakikaları sayıyoruz." diye konuştu.

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#Donald Trump #ABD #İran
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