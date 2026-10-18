Bollywood yıldızına silahlı pusu! Tiger Shroff'un aracına kurşun yağdırdılar

Hindistan sinemasının dünyaca ünlü oyuncusu Tiger Shroff’un aracı, Mumbai’de kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı. En az 4 el ateş açılan saldırıdan ünlü oyuncu yara almadan kurtulurken şoförü ve bir hayranı yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Hindistan'ın Mumbai kentindeki Juhu bölgesinde, ünlü oyuncu Tiger Shroff'un aracına kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırganların en az 4 el ateş açtığı olayda Shroff yara almadan kurtulurken şoförü ve bir hayranı yaralandı. Juhu polisi, Shroff'un bir doğum günü kutlamasına katılmak üzere bölgede bulunduğunu ve ayrıldığı sırada saldırının gerçekleştiğini bildirdi. Kaçış güzergâhları tespit edilen 3 saldırganın yakalanması için operasyon başlatıldığı belirtildi.

Shroff'un neden hedef alındığı henüz bilinmezken Hint basınında yer alan haberlerde, ünlü oyuncunun Salman Khan ile ilişkisi ve ortak çalışmaları nedeniyle hedef alınmış olabileceği öne sürüldü. Saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor.

Öte yandan Salman Khan, 1998 yılında bir film çekimi sırasında kutsal kabul edilen "kara geyik" türünü avladığı gerekçesiyle Lawrence Bishnoi Çetesi'nin hedefi hâline gelmişti. Khan ile iş yapan kişilerin de çete tarafından tehdit edildiği belirtilmişti. Khan'ın Mumbai'deki ünlü evi Galaxy Apartments'ın önünde, Nisan 2024'te motosikletli saldırganlar tarafından ateş açılmıştı.