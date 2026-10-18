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Elektrikli scooterla firar: Türk uyuşturucu baronu Avrupa'yı ayağa kaldırdı!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Elektrikli scooterla firar: Türk uyuşturucu baronu Avrupa'yı ayağa kaldırdı!

Almanya’nın Essen kentinde doktor kontrolüne götürülen Dijvar Gündüz, kendisine eşlik eden iki gardiyanın maskeli ve silahlı kişilerce etkisiz hâle getirilmesinin ardından elektrikli scooterla kaçtı. İki ayrı davada toplam 17 yıl hapis cezası verilen ancak kararları henüz kesinleşmeyen Gündüz ile kaçışa yardım eden iki kişi Avrupa çapında aranıyor.

Almanya'nın Essen kentinde cezaevinden doktor kontrolüne götürülen Dijvar Gündüz, silahlı iki kişinin yardımıyla kaçtı. 14 Ekim'de gerçekleşen olayda maskeli saldırganlar, Gündüz'e eşlik eden iki gardiyanı etkisiz hâle getirip kelepçeledi. Gündüz'ün elektrikli scooterla uzaklaşmasının ardından Avrupa çapında arama başlatıldı.

Elektrikli scooterla firar: Türk uyuşturucu baronu Avrupa'yı ayağa kaldırdı! - 1

DOKTOR KONTROLÜ SIRASINDA SİLAHLI SALDIRI

Gündüz, radyoloji muayenesi için iki gardiyan eşliğinde sağlık kuruluşuna getirildi. Bu sırada saldıran maskeli ve silahlı iki kişinin, gardiyanları kelepçeleyip silahlarını aldığı aktarıldı. Saldırganların, yanlarında getirdikleri kelepçe anahtarıyla Gündüz'ün ayaklarındaki prangaları açtığı belirtildi.

Elektrikli scooterla firar: Türk uyuşturucu baronu Avrupa'yı ayağa kaldırdı! - 2

Kaçış sırasında bina girişine patlayıcı izlenimi veren ahşap bir el bombası maketi bırakıldığı da aktarıldı. Gündüz ve saldırganların farklı yönlere ilerleyerek önceden hazırlanan elektrikli scooterlarla uzaklaştığı ifade edildi.

Elektrikli scooterla firar: Türk uyuşturucu baronu Avrupa'yı ayağa kaldırdı! - 3

İKİ AYRI DAVADA HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Gündüz'ün, 2025'te Kosta Rika'dan getirilen 94 kilogram kokainle bağlantılı olarak Essen'de yakalandığı aktarıldı. Soruşturmada, liderliğini yaptığı ileri sürülen grubun Güney Amerika'dan kokainin yanı sıra Hollanda ve İspanya üzerinden Almanya'ya esrar getirdiği de dosyaya yansıdı.

Elektrikli scooterla firar: Türk uyuşturucu baronu Avrupa'yı ayağa kaldırdı! - 4

Gündüz'ün ayrıca uyuşturucu çaldığı gerekçesiyle bir kişiyi adamlarıyla birlikte Essen'de kaçırıp Duisburg'daki bir depoda günlerce darbettiği suçlamasıyla yargılandığı belirtildi.

Elektrikli scooterla firar: Türk uyuşturucu baronu Avrupa'yı ayağa kaldırdı! - 5

Essen Bölge Mahkemesinde görülen davalarda Gündüz'e uyuşturucu suçlarından 12 yıl 6 ay, tehlikeli bedensel zarar verme ve özgürlükten mahrum bırakma suçlarından ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. İki kararın da firar tarihinde henüz kesinleşmediği aktarıldı.

Elektrikli scooterla firar: Türk uyuşturucu baronu Avrupa'yı ayağa kaldırdı! - 6

GÜNDÜZ VE KAÇIŞA YARDIM EDEN İKİ KİŞİ ARANIYOR

Sabah'ın haberine göre, Alman makamları, Gündüz ve kaçmasına yardım eden iki saldırganın yakalanması için arama çalışmalarını sürdürüyor. Gündüz'ün bilgileri, Avrupa'nın aranan kişiler platformu Europe's Most Wanted üzerinden de paylaşılıyor.

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