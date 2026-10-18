Elektrikli scooterla firar: Türk uyuşturucu baronu Avrupa'yı ayağa kaldırdı!

Almanya’nın Essen kentinde doktor kontrolüne götürülen Dijvar Gündüz, kendisine eşlik eden iki gardiyanın maskeli ve silahlı kişilerce etkisiz hâle getirilmesinin ardından elektrikli scooterla kaçtı. İki ayrı davada toplam 17 yıl hapis cezası verilen ancak kararları henüz kesinleşmeyen Gündüz ile kaçışa yardım eden iki kişi Avrupa çapında aranıyor.