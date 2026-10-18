Elektrikli scooterla firar: Türk uyuşturucu baronu Avrupa'yı ayağa kaldırdı!
Almanya’nın Essen kentinde doktor kontrolüne götürülen Dijvar Gündüz, kendisine eşlik eden iki gardiyanın maskeli ve silahlı kişilerce etkisiz hâle getirilmesinin ardından elektrikli scooterla kaçtı. İki ayrı davada toplam 17 yıl hapis cezası verilen ancak kararları henüz kesinleşmeyen Gündüz ile kaçışa yardım eden iki kişi Avrupa çapında aranıyor.
Almanya'nın Essen kentinde cezaevinden doktor kontrolüne götürülen Dijvar Gündüz, silahlı iki kişinin yardımıyla kaçtı. 14 Ekim'de gerçekleşen olayda maskeli saldırganlar, Gündüz'e eşlik eden iki gardiyanı etkisiz hâle getirip kelepçeledi. Gündüz'ün elektrikli scooterla uzaklaşmasının ardından Avrupa çapında arama başlatıldı.
DOKTOR KONTROLÜ SIRASINDA SİLAHLI SALDIRI
Gündüz, radyoloji muayenesi için iki gardiyan eşliğinde sağlık kuruluşuna getirildi. Bu sırada saldıran maskeli ve silahlı iki kişinin, gardiyanları kelepçeleyip silahlarını aldığı aktarıldı. Saldırganların, yanlarında getirdikleri kelepçe anahtarıyla Gündüz'ün ayaklarındaki prangaları açtığı belirtildi.
Kaçış sırasında bina girişine patlayıcı izlenimi veren ahşap bir el bombası maketi bırakıldığı da aktarıldı. Gündüz ve saldırganların farklı yönlere ilerleyerek önceden hazırlanan elektrikli scooterlarla uzaklaştığı ifade edildi.