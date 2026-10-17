Washington'ın bu adımı, Moskova ile ekonomik ilişkilerde nasıl bir yol izleneceği sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Rus petrolü ve doğal gazını satın alan ülkelere yönelik ağır tarifeler öngören düzenlemenin şimdilik devre dışı bırakılması, özellikle enerji piyasaları açısından önem taşıyor.

ABD Başkanı Donald Trump , Rusya 'ya yönelik ekonomik baskıyı artırması beklenen yaptırım ve gümrük tarifelerini yürürlüğe girmelerine günler kala askıya aldı. Reuters'ın haberine göre Trump, geçen ay imzaladığı yeni yasa kapsamında uygulanması planlanan önlemler için muafiyet kararı verdi. ABD Başkanı, kararın ülkesinin ulusal çıkarlarına uygun olduğunu bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 16 Temmuz 2018'de Finlandiya'nın Helsinki kentindeki görüşmelerinde el sıkışırken. (Foto: REUTERS)

TRUMP'TAN MOSKOVA İÇİN KRİTİK KARAR! YAPTIRIMLAR BEKLEMEYE ALINDI

Beyaz Saray tarafından cuma günü yayımlanan başkanlık kararnamesiyle Trump, Rusya bağlantılı yaptırımlar ve tarifeler konusunda muafiyet uygulamaya karar verdi. Söz konusu önlemler arasında Rusya'dan ABD'ye getirilen ürünlere uygulanması planlanan vergiler ile Rus petrolü ve doğal gazını satın alan ülkelere yönelik yaptırımlar da bulunuyordu.

Trump, kararın ABD'nin ulusal çıkarları doğrultusunda alındığını belirterek Kongreye gerekli bildirimi sunduğunu açıkladı.

Eylül ayının ortasında imzaladığı Lindsey O. Graham'ın Rusya ve İran'a Yaptırım Yasası, Moskova üzerindeki ekonomik baskıyı artırmayı amaçlıyordu. Ancak yeni karar, yasanın öngördüğü bazı ağır önlemlerin yürürlüğe girmesini şimdilik engelledi.

Muafiyetin ne zaman sona ereceği ise belirsizliğini koruyor. Kararnamede, uygulamanın Trump veya üst düzey yetkilileri yeni adımların uygun olduğuna karar verene kadar devam edeceği belirtildi.

YÜZDE 100'E VARAN TARİFE PLANI ŞİMDİLİK DEVRE DIŞI

Yeni yasanın en dikkat çekici maddelerinden biri, Rus petrolü ve doğal gazının büyük alıcılarını hedef alıyordu.

Düzenleme kapsamında, Rusya'dan ham petrol veya doğal gaz ithal eden en büyük beş ülkeden ABD'ye getirilen ürünlere yüzde 100'e varan gümrük tarifeleri uygulanabilecekti. Rus enerji kaynaklarını satın almaya devam eden ya da Moskova'nın yaptırımları aşmasına yardımcı olduğu değerlendirilen ülkeler de önlemlerle karşı karşıya kalabilecekti.