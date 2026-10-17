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Trump, Rusya’ya yönelik yaptırım ve gümrük tarifelerini yürürlüğe girmeden askıya aldı, Moskova’dan karara “tarihi an” yorumu geldi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Trump, Rusya’ya yönelik yaptırım ve gümrük tarifelerini yürürlüğe girmeden askıya aldı, Moskova’dan karara “tarihi an” yorumu geldi

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’dan petrol ve doğal gaz alan ülkelere yönelik yüzde 100’e varan gümrük tarifeleri ile Rusya bağlantılı bazı yaptırımları yürürlüğe girmeden askıya aldı. Kararın ABD’nin ulusal çıkarlarına uygun olduğunu belirten Trump’a, Putin’in yatırım temsilcisi Kirill Dmitriyev’den dikkat çeken bir yanıt geldi: “Gerçekten tarihi bir an.”

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'ya yönelik ekonomik baskıyı artırması beklenen yaptırım ve gümrük tarifelerini yürürlüğe girmelerine günler kala askıya aldı. Reuters'ın haberine göre Trump, geçen ay imzaladığı yeni yasa kapsamında uygulanması planlanan önlemler için muafiyet kararı verdi. ABD Başkanı, kararın ülkesinin ulusal çıkarlarına uygun olduğunu bildirdi.

Washington'ın bu adımı, Moskova ile ekonomik ilişkilerde nasıl bir yol izleneceği sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Rus petrolü ve doğal gazını satın alan ülkelere yönelik ağır tarifeler öngören düzenlemenin şimdilik devre dışı bırakılması, özellikle enerji piyasaları açısından önem taşıyor.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 16 Temmuz 2018'de Finlandiya'nın Helsinki kentindeki görüşmelerinde el sıkışırken. (Foto: REUTERS)ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 16 Temmuz 2018'de Finlandiya'nın Helsinki kentindeki görüşmelerinde el sıkışırken. (Foto: REUTERS)

TRUMP'TAN MOSKOVA İÇİN KRİTİK KARAR! YAPTIRIMLAR BEKLEMEYE ALINDI

Beyaz Saray tarafından cuma günü yayımlanan başkanlık kararnamesiyle Trump, Rusya bağlantılı yaptırımlar ve tarifeler konusunda muafiyet uygulamaya karar verdi. Söz konusu önlemler arasında Rusya'dan ABD'ye getirilen ürünlere uygulanması planlanan vergiler ile Rus petrolü ve doğal gazını satın alan ülkelere yönelik yaptırımlar da bulunuyordu.

Trump, kararın ABD'nin ulusal çıkarları doğrultusunda alındığını belirterek Kongreye gerekli bildirimi sunduğunu açıkladı.

Eylül ayının ortasında imzaladığı Lindsey O. Graham'ın Rusya ve İran'a Yaptırım Yasası, Moskova üzerindeki ekonomik baskıyı artırmayı amaçlıyordu. Ancak yeni karar, yasanın öngördüğü bazı ağır önlemlerin yürürlüğe girmesini şimdilik engelledi.

Muafiyetin ne zaman sona ereceği ise belirsizliğini koruyor. Kararnamede, uygulamanın Trump veya üst düzey yetkilileri yeni adımların uygun olduğuna karar verene kadar devam edeceği belirtildi.

YÜZDE 100'E VARAN TARİFE PLANI ŞİMDİLİK DEVRE DIŞI

Yeni yasanın en dikkat çekici maddelerinden biri, Rus petrolü ve doğal gazının büyük alıcılarını hedef alıyordu.

Düzenleme kapsamında, Rusya'dan ham petrol veya doğal gaz ithal eden en büyük beş ülkeden ABD'ye getirilen ürünlere yüzde 100'e varan gümrük tarifeleri uygulanabilecekti. Rus enerji kaynaklarını satın almaya devam eden ya da Moskova'nın yaptırımları aşmasına yardımcı olduğu değerlendirilen ülkeler de önlemlerle karşı karşıya kalabilecekti.

Rusya’nın petrol boru hattı tekeli Transneft’in, 15 Ekim 2026’da Moskova’da düzenlenen Rusya Enerji Haftası Uluslararası Forumu’ndaki standı. (Foto: REUTERS)Rusya’nın petrol boru hattı tekeli Transneft’in, 15 Ekim 2026’da Moskova’da düzenlenen Rusya Enerji Haftası Uluslararası Forumu’ndaki standı. (Foto: REUTERS)

Tarifelerin, yasanın yürürlüğe girmesinden sonraki 30 gün içinde uygulanması öngörülüyordu.

Trump'ın muafiyet kararı, bu yaptırım mekanizmasının devreye girmesini şimdilik önledi. Böylece Rusya'dan enerji satın alan ülkelerin ABD ile ticari ilişkileri açısından gündeme gelebilecek yeni bir baskı unsuru da askıya alınmış oldu.

PUTİN'İN TEMSİLCİSİNDEN DİKKAT ÇEKEN MESAJ: "TARİHİ BİR AN"

Trump'ın kararına Rusya cephesinden gelen ilk dikkat çekici değerlendirmelerden biri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yatırım temsilcisi Kirill Dmitriyev'den geldi.

Dmitriyev, ABD Başkanı'nın muafiyet kararını "gerçekten tarihi bir an" olarak nitelendirdi.

X hesabından açıklama yapan Dmitriyev, söz konusu yaptırım yasasının ABD ile Rusya arasındaki ekonomik iş birliğini fiilen tamamen durdurabilecek nitelikte olduğunu belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yatırım temsilcisi Kirill Dmitriyev (Foto: REUTERS)Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yatırım temsilcisi Kirill Dmitriyev (Foto: REUTERS)

Rus yetkilinin açıklaması, Washington'ın son kararının Moskova açısından taşıdığı ekonomik öneme işaret etti. Bununla birlikte, muafiyet kararı tek başına ABD ile Rusya arasında kapsamlı bir ekonomik anlaşmaya varıldığı anlamına gelmiyor.

ÇİN VE HİNDİSTAN DA YAKINDAN İZLİYORDU

Trump'ın kararının bir diğer önemli boyutunu, Rus petrolünün en büyük alıcıları arasında bulunan Çin ve Hindistan oluşturuyor.

Yeni yaptırım yasası, yalnızca Rusya'yı değil, Moskova'dan enerji satın alan ve ABD ile yoğun ticaret yürüten ülkeleri de etkileyebilecek hükümler içeriyordu.

Çin yönetimi, uluslararası hukukta dayanağı bulunmayan sınır ötesi yetki uygulamalarına karşı olduğunu açıklamıştı. Hindistan ise yeni ABD tarifelerinin ikili ilişkilere zarar verebileceği uyarısında bulunmuştu.

Bu nedenle muafiyet kararı, Washington'ın Rusya'ya yönelik baskı politikasının yanı sıra Çin ve Hindistan gibi büyük ekonomilerle ticari ilişkileri bakımından da önem taşıyor.

ABD'DE ARA SEÇİM HESABI VE PETROL FİYATLARI ETKİSİ

Reuters'ın haberinde, kararın ABD iç siyasetindeki ekonomik kaygılarla da bağlantılı olabileceğine dikkat çekildi.

ABD'de ara seçimlere haftalar kala Trump'ın Cumhuriyetçi Partisi, Kongrenin iki kanadındaki dar çoğunluğunu korumaya çalışıyor. Analistler, Rusya'ya yönelik yeni tarifelerin petrol fiyatlarını daha da yükseltme riski taşıdığını değerlendiriyor.

ABD-İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşın enerji maliyetlerini artırdığı bir dönemde, yeni yaptırımların küresel petrol piyasaları üzerindeki etkisi Washington açısından önemli bir hesap başlığı hâline geldi.

6 Ekim 2026'da AFP TV tarafından elde edilen kullanıcı kaynaklı videodan alınan bu ekran görüntüsünde, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sürerken Karadeniz kıyısındaki Soçi kentinde petrol tankeri olduğu düşünülen bir gemide çıkan yangın görülüyor. (Foto: AFP)6 Ekim 2026'da AFP TV tarafından elde edilen kullanıcı kaynaklı videodan alınan bu ekran görüntüsünde, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sürerken Karadeniz kıyısındaki Soçi kentinde petrol tankeri olduğu düşünülen bir gemide çıkan yangın görülüyor. (Foto: AFP)

Trump'ın muafiyet kararının enerji ticareti üzerindeki olası etkileri ve uygulamanın ne kadar süreceği ise önümüzdeki dönemde yakından izlenecek.

TRUMP'IN RUSYA POLİTİKASINDA YENİ DÖNEM Mİ?

Trump, Rusya'ya yönelik baskıyı artırmayı amaçlayan bir yasayı imzaladıktan sonra bu düzenlemenin önemli hükümlerini askıya alarak dikkat çekici bir adım attı. Karar, Moskova ile ekonomik ilişkilerin geleceği ve Rus enerji kaynaklarını satın alan ülkelerin karşılaşabileceği ticari riskler bakımından yeni bir değerlendirme sürecini beraberinde getirdi.

Öte yandan Trump, daha önce Rusya'nın ihracatına yönelik bazı yaptırımların kaldırılmasını içeren ve küresel piyasalara dizel yakıt sağlanmasını amaçlayan bir anlaşma nedeniyle de eleştirilmişti. Bazı ABD senatörleri, bu tür adımların Rusya'nın savaş çabalarına kaynak sağlayabileceğini savunmuştu.

Son kararın ABD-Rusya ilişkilerinde kalıcı bir politika değişikliğine dönüşüp dönüşmeyeceği henüz net değil. Ancak yaptırımların yürürlüğe girmesinin ertelenmesi ve Putin'in temsilcisinden gelen olumlu açıklama, Washington ile Moskova arasındaki ekonomik ilişkilerin önümüzdeki dönemde yeniden şekillenebileceğine işaret eden gelişmeler arasında yer aldı.

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