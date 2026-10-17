Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, "Suudi Arabistan'ı korumak ve savunmak için her türlü adımı atacaklarını" belirtti. Sisi, görevi bırakacağı tarihi de açıkladı.

Sisi, başkent Kahire'nin doğusundaki Mısır Askeri Akademisi öğrencilerinin mezuniyet töreninde konuştu.



Mısır ve Suudi Arabistan'ın Arap ve İslam dünyasının kalbi olduğunu söyleyen Sisi, Kahire'nin Suudi Arabistan'ın güvenliğine ve sınırlarına yönelik herhangi bir tehdidi kabul etmeyeceğini vurguladı.



Sisi, "Suudi Arabistan'ı korumak için her türlü adımı atacağız ve bizden talep edilmesi halinde yetki vermesi için Meclisi acil oturuma davet edeceğim." diye konuştu.



Mısır Cumhurbaşkanı, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın direktifleri doğrultusunda Riyad yönetiminin talep edeceği her türlü adımı atmaya ve Suudi Arabistan'ı savunmaya hazır olduklarını belirtti.



Mısır'ın 2013 yılında karşı karşıya kaldığı süreçte başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez ülkelerinin verdiği desteğe teşekkür eden Sisi, "Mısır, Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerinin ulusal güvenliğinin birbiriyle bağlantılı olduğu doğrudur." dedi.



"2030 YILINDA GÖREV SÜREM SONA ERİYOR"



Mısır Anayasası'nda değişiklik yapılmayacağını teyit eden Sisi, "Devlet başkanlığı görev sürem 2030'da sona erecek. Bu, kesinleşmiş bir konudur." ifadelerini kullandı.



Sisi, sosyal medyada 2027'de Anayasa'nın değiştirilerek kendisine yeni bir dönem için devlet başkanlığına aday olma hakkı tanınabileceği yönündeki iddialara da bu sözlerle yanıt verdi.



Mevcut Anayasa uyarınca Sisi, üçüncü görev döneminin sona ereceği 2030'dan sonra yeniden devlet başkanlığına aday olamıyor.

SİSİ DARBEYLE İKTİDARA GELMİŞTİ

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 2013 yılında ülkenin demokratik seçimlerle göreve gelen ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi askeri müdahaleyle devirerek iktidara geldi. O dönemde Mısır Genelkurmay Başkanı olan Sisi, Mursi yönetimine karşı düzenlenen kitlesel protestoların ardından ordunun yönetime müdahale ettiğini duyurdu. Mursi görevden uzaklaştırıldı ve gözaltına alındı; Anayasa askıya alındı, ülke geçiş sürecine girdi.

Mursi'nin devrilmesinin ardından ordunun açıkladığı geçiş planı kapsamında Anayasa askıya alındı ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Adli Mansur geçici cumhurbaşkanı olarak görevlendirildi. Mursi'nin destekçileri darbeye karşı protestolar düzenlerken, güvenlik güçlerinin müdahaleleri ülke genelinde kanlı çatışmalara yol açtı.

Sisi, 2014'te yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanarak devlet başkanlığı koltuğuna oturdu. 2019'da kabul edilen anayasa değişiklikleriyle cumhurbaşkanlığı görev süresi dört yıldan altı yıla çıkarıldı ve Sisi'nin üçüncü dönem için aday olmasının önü açıldı.