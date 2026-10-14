Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da patlama sesleri duyuldu, hava saldırısı tehdidi içeren uyarı yayımlandı
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da şiddetli patlama sesleri duyuldu. AFP muhabirleri, Yemen'deki Husilerin saldırılarını artırdığı ve savaşın tırmandığı bir dönemde kentte patlama seslerinin işitildiğini bildirdi.
Suudi Arabistan Sivil Savunma Birimi, çarşamba günü başkent Riyad ve yakınındaki El-Harc vilayetinde olası tehditler nedeniyle uyarı alarmlarının devreye sokulduğunu, yetkililerin daha sonra tehlikenin geçtiğini duyurduğunu bildirdi.
Sivil Savunma Birimi, Ulusal Erken Uyarı Platformu üzerinden başkent Riyad ve başkentin güneydoğusunda bulunan El-Harc vilayetinde uyarılar yayımlandığını ve bölge sakinlerinin olası tehlikelere karşı uyarıldığını belirtti.
Daha sonra gönderilen bildirimlerde ise her iki bölgede de tehlikenin geçtiği duyuruldu.
RİYAD'DA 4 PATLAMA SESİ DUYULDU
Görgü tanıkları, uyarıların ardından Riyad'da dört patlama sesi duyulduğunu aktardı.
Sivil Savunma Birimi, uyarılara neden olan olası tehditlerin niteliğine ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşmadı.
Suudi Arabistan, Yemen'deki Husilerle tırmanan çatışmaların ortasında bir dizi füze ve insansız hava aracı saldırısıyla karşı karşıya kaldı.
RİYAD'DA 15 EVDE HASAR, 4 YARALI
Suudi Arabistanlı yetkililer, çarşamba günü erken saatlerde yaptıkları açıklamada, salı günü önlenen iki seyir füzesinin parçalarının Riyad'a düşmesi sonucu dört kişinin yaralandığını ve 15 evde hafif hasar meydana geldiğini bildirdi.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon da El-Harc'ta bir seyir füzesinin tespit edilerek önlendiğini ve imha edildiğini duyurdu.
Öte yandan ülkenin doğusundaki Dahran kentinde, devlet petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait bir idari binaya yönelik saldırı küçük çaplı yangına neden oldu.
HUSİLERDEN ARAMCO VE KRİTİK TESİSLERE SALDIRI TEHDİDİ
Husiler, salı günü yaptıkları açıklamada, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen'in başkenti Sana'daki mevzilerine yönelik saldırılar düzenlemesi hâlinde misillemede bulunacaklarını bildirdi.
Grup, bu durumda Aramco'nun Dammam'daki genel merkezini, Riyad'ın ana havalimanını ve şirketin başkentteki rafinerisini hedef almakla tehdit etti.
YEMEN'DE ÇATIŞMALAR YENİDEN TIRMANDI
Suudi Arabistan, 2015'ten bu yana Yemen'de uluslararası alanda tanınan hükümeti destekleyen askerî koalisyona liderlik ediyor. Husiler ise 2014'ten bu yana başkent Sana'yı ve ülkenin diğer bazı vilayetlerini kontrol ediyor.
Mevcut gerilimin, 2022'de sağlanan ateşkesin çökmesinin ardından temmuz ayında yeniden tırmanmaya başladığı belirtildi.