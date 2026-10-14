Suudi Arabistan Sivil Savunma Birimi, çarşamba günü başkent Riyad ve yakınındaki El-Harc vilayetinde olası tehditler nedeniyle uyarı alarmlarının devreye sokulduğunu, yetkililerin daha sonra tehlikenin geçtiğini duyurduğunu bildirdi.

Sivil Savunma Birimi, Ulusal Erken Uyarı Platformu üzerinden başkent Riyad ve başkentin güneydoğusunda bulunan El-Harc vilayetinde uyarılar yayımlandığını ve bölge sakinlerinin olası tehlikelere karşı uyarıldığını belirtti.

Daha sonra gönderilen bildirimlerde ise her iki bölgede de tehlikenin geçtiği duyuruldu.

RİYAD'DA 4 PATLAMA SESİ DUYULDU

Görgü tanıkları, uyarıların ardından Riyad'da dört patlama sesi duyulduğunu aktardı.

Sivil Savunma Birimi, uyarılara neden olan olası tehditlerin niteliğine ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşmadı.

Suudi Arabistan, Yemen'deki Husilerle tırmanan çatışmaların ortasında bir dizi füze ve insansız hava aracı saldırısıyla karşı karşıya kaldı.

RİYAD'DA 15 EVDE HASAR, 4 YARALI

Suudi Arabistanlı yetkililer, çarşamba günü erken saatlerde yaptıkları açıklamada, salı günü önlenen iki seyir füzesinin parçalarının Riyad'a düşmesi sonucu dört kişinin yaralandığını ve 15 evde hafif hasar meydana geldiğini bildirdi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon da El-Harc'ta bir seyir füzesinin tespit edilerek önlendiğini ve imha edildiğini duyurdu.

Öte yandan ülkenin doğusundaki Dahran kentinde, devlet petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait bir idari binaya yönelik saldırı küçük çaplı yangına neden oldu.