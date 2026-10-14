Suudi Arabistan'da füze alarmı! 15 bina hasar gördü, 4 kişi yaralandı

Suudi Arabistan’da Husilerin fırlattığı 2 seyir füzesi hava savunma sistemleri tarafından engellendi. Riyad’da füze enkazlarının düşmesi sonucu ikisi kadın, biri erkek ve biri çocuk olmak üzere 4 kişi yaralanırken, 15 konutta kısmi hasar meydana geldi. Saldırının ardından güvenlik prosedürlerinin uygulandığı bildirildi.