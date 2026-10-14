Suudi Arabistan'da füze alarmı! 15 bina hasar gördü, 4 kişi yaralandı
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Suudi Arabistan’da Husilerin fırlattığı 2 seyir füzesi hava savunma sistemleri tarafından engellendi. Riyad’da füze enkazlarının düşmesi sonucu ikisi kadın, biri erkek ve biri çocuk olmak üzere 4 kişi yaralanırken, 15 konutta kısmi hasar meydana geldi. Saldırının ardından güvenlik prosedürlerinin uygulandığı bildirildi.
Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları sürüyor. Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, hava savunma sistemleri tarafından engellenen 2 Husi seyir füzesinin enkaz parçalarının Riyad'da yaralanmalara ve hasara yol açtığını açıkladı.
4 KİŞİ YARALANDI
Yapılan açıklamada, engellenen füzelerden düşen enkaz parçaları nedeniyle ikisi kadın, biri erkek ve biri çocuk olmak üzere toplam 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Olayda ayrıca 15 konutta kısmi hasar meydana geldiği belirtildi.
Saldırının önlenmesi sırasında ve sonrasında ilgili güvenlik prosedürlerinin uygulandığı vurgulandı.