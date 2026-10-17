Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Fidan, Bağdat'ta düzenlenen İİT 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katıldı ve Dışişleri Bakanları Konseyi Dönem Başkanlığını Irak'a devretti.



Fidan, toplantı kapsamında Iraklı mevkidaşı Hüseyin ve Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Zeydan ile ayrı ayrı görüşmeler yaptı.