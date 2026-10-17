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Hakan Fidan, Bağdat’taki İİT toplantısında Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ve Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan ile görüştü

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Hakan Fidan, Bağdat’taki İİT toplantısında Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ve Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Fidan, Bağdat'ta düzenlenen İİT 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katıldı ve Dışişleri Bakanları Konseyi Dönem Başkanlığını Irak'a devretti.

Fidan, toplantı kapsamında Iraklı mevkidaşı Hüseyin ve Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Zeydan ile ayrı ayrı görüşmeler yaptı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla aile fotoğrafına katıldı. (Foto: İHA) Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla aile fotoğrafına katıldı. (Foto: İHA)

Dışişleri Bakanı Fidan'ın Hüseyin ile görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Bakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdülati ile de görüşmüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 52. Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) Toplantısına katıldı. Bakan Fidan, toplantı öncesinde çekilen aile fotoğrafında Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile sohbet etti. (Foto: AA)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 52. Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) Toplantısına katıldı. Bakan Fidan, toplantı öncesinde çekilen aile fotoğrafında Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile sohbet etti. (Foto: AA)

Fidan'ın bugün Bağdat'ta çeşitli ikili görüşmeler yapması öngörülüyor.

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#Hakan Fidan #IRAK
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