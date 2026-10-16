Brent petrol bir anda fırladı! Saatler içinde 105 dolardan 109 dolara yükseldi
Küresel petrol piyasalarında haftanın son işlem gününde sert yükseliş yaşandı. Saat 17.00'ye kadar 105 dolar seviyesinde seyreden brent petrol, bir anda ani bir yükselişe geçti. Brent petrol yüzde 3,2 artışla 109,28 dolara ulaşırken, gün içerisinde 109,46 dolar seviyesini gördü. Brent petrolün yükselişe geçmesinden hemen önce ABD Başkanı Donald Trump İran'a yönelik saldırı mesajı verirken "Bombaların anası büyük bir bomba ama nükleer değil." açıklamasında bulunmuştu.
Küresel enerji piyasalarında haftanın son işlem gününde dikkat çeken bir hareketlilik yaşandı. Sabah saatlerinde 105 dolar civarında seyreden Brent petrol, jeopolitik risklerin yeniden gündeme gelmesiyle sert yükseldi. Uluslararası piyasalarda petrol arzına ilişkin endişeler artarken, yatırımcıların odağı Rusya-Ukrayna savaşına ve Orta Doğu'daki gelişmelere çevrildi.
TRUMP'TAN İRAN'A "BOMBALARIN ANASI" MESAJI
Petrol fiyatlarında yaşanan sert yükselişin ardından gözler ABD ile İran arasındaki gerilime çevrildi. Pentagon'un, İran'ın enerji altyapısı ve nükleer tesislerine yönelik olası saldırılarda GBU-43/B olarak bilinen "Bombaların Anası"nı kullanmayı değerlendirdiği iddiaları gündeme geldi.
ABD Başkanı Donald Trump, söz konusu silahın nükleer olmadığını vurguladı. Kendisine yöneltilen "Taktik nükleer silah kullanımı da seçenekler arasında mı?" sorusuna Trump, "Hayır, nükleer değil. Bombaların anası büyük bir bomba ama nükleer değil." yanıtını verdi.
BİR ANDA FIRLADI
ABD merkezli The Wall Street Journal'ın 16 Ekim tarihli haberine göre, aralık vadeli Brent petrol kontratları yüzde 3,2 değer kazanarak varil başına 109,28 dolara yükseldi. ABD Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün aralık vadeli kontratları ise yüzde 2,2 artışla 98,59 dolara çıktı. Kasım vadeli WTI kontratları da yüzde 2,8 yükselişle 100,71 dolara ulaşarak yaklaşık bir ay sonra yeniden 100 dolar sınırını aştı. MarketWatch'ın aktardığı verilere göre Brent petrol, gün içinde 109,46 doları görerek son beş ayın en yüksek kapanış seviyesine yaklaştı. Petrol fiyatlarında son üç haftadaki artış yüzde 12,3'e ulaştı.
PETROL FİYATLARI NEDEN YÜKSELDİ?
Petrol piyasalarındaki yükselişin arkasında birden fazla jeopolitik gelişme bulunuyor. The Wall Street Journal'a değerlendirmelerde bulunan Spartan Capital Başekonomisti Peter Cardillo, yükselişte Ukrayna'nın Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırılarını yeniden başlatmasının önemli rol oynadığını belirtti. Reuters'ın haberine göre Ukrayna, Rusya'nın Ryazan bölgesindeki bir rafineriyi hedef aldı. Söz konusu gelişme, Rus petrol arzında yeni kesintiler yaşanabileceği yönündeki endişeleri artırdı.