Küresel enerji piyasalarında haftanın son işlem gününde dikkat çeken bir hareketlilik yaşandı. Sabah saatlerinde 105 dolar civarında seyreden Brent petrol, jeopolitik risklerin yeniden gündeme gelmesiyle sert yükseldi. Uluslararası piyasalarda petrol arzına ilişkin endişeler artarken, yatırımcıların odağı Rusya-Ukrayna savaşına ve Orta Doğu'daki gelişmelere çevrildi.

TRUMP'TAN İRAN'A "BOMBALARIN ANASI" MESAJI

Petrol fiyatlarında yaşanan sert yükselişin ardından gözler ABD ile İran arasındaki gerilime çevrildi. Pentagon'un, İran'ın enerji altyapısı ve nükleer tesislerine yönelik olası saldırılarda GBU-43/B olarak bilinen "Bombaların Anası"nı kullanmayı değerlendirdiği iddiaları gündeme geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, söz konusu silahın nükleer olmadığını vurguladı. Kendisine yöneltilen "Taktik nükleer silah kullanımı da seçenekler arasında mı?" sorusuna Trump, "Hayır, nükleer değil. Bombaların anası büyük bir bomba ama nükleer değil." yanıtını verdi.