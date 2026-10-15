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Irak Meclisi tarihinde bir ilk! Devlet Bakanı Seman Ağa oldu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Irak Meclisi tarihinde bir ilk! Devlet Bakanı Seman Ağa oldu

Irak Meclisi, kabinedeki boş bakanlıklar için adayları belirlerken Türkmenler açısından tarihi bir gelişmeye imza attı. Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa, Devlet Bakanı olarak seçildi. Başbakan yardımcıları ve yeni bakanlar yemin ederek görevlerine başladı.

Irak Meclisi, başkabakan yardımcılarıyla, kabinede boş kalan bakanlıklar için aday olanları seçti.

Irak Meclisinde yapılan oylamada, başbakan yardımcılığı görevine Muhammed Temim, Leys Hazali ve Muhsin Mendelavi seçildi.

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa da Devlet Bakanı olarak seçildi | Fotoğraf: AAIrak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa da Devlet Bakanı olarak seçildi | Fotoğraf: AA

Savunma Bakanlığına Naif Şammari, İçişleri Bakanlığına Yasir Maliki, Planlama Bakanlığına Kutaybe Gazi, Yüksek Öğretim Bakanlığına Haydar Baha, Kültür Bakanlığına Yasin İtavi, İmar ve İskan Bakanlığına ise Ali Rebaz Hemlan'ı getirildi.

Çalışma ve Sosyal İşlerden Sorumlu Bakanlık için Muhammed Musevi ve Spor ve Gençlik Bakanlığı için de Sefa Kanan seçildi.

Irak Meclisi, kabinedeki boş bakanlıklar için adayları belirlerken Türkmenler açısından tarihi bir gelişmeye imza attı. Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa, Devlet Bakanı olarak seçildi. Başbakan yardımcıları ve yeni bakanlar yemin ederek görevlerine başladı. Başkan Erdoğan, 6 Haziran 2026'da Kerkük Valisi Seman Ağa'yı kabul etti | Fotoğraf: AAIrak Meclisi, kabinedeki boş bakanlıklar için adayları belirlerken Türkmenler açısından tarihi bir gelişmeye imza attı. Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa, Devlet Bakanı olarak seçildi. Başbakan yardımcıları ve yeni bakanlar yemin ederek görevlerine başladı. Başkan Erdoğan, 6 Haziran 2026'da Kerkük Valisi Seman Ağa'yı kabul etti | Fotoğraf: AA

TÜRKMENLERE VERİLEN DEVLET BAKANLIĞI'NA SEMAN AĞA

Irak Meclisi, Muhammed Derraci'yi, Dijital Ekonomi ve Yönetişim Bakanı ve Ali ed-Duhiyli'yi Turizm ve Eski Eserler Bakanı olarak onayladı.

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa da Devlet Bakanı olarak seçildi.

Fotoğraf: A Haber ArşivFotoğraf: A Haber Arşiv

Meclis tarafından seçilen başbakan yardımcıları ve yeni bakanlar yemin ederek görevlerine başladı.

Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığına ise henüz herhangi bir aday seçilmedi.

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