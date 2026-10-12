KİEV'DEN ANKARA VE LİDERLER ZİRVESİ ÇAĞRISI

ABD, Rusya ve Ukrayna'nın katılımıyla gerçekleştirilecek üçlü müzakerelerin bir an önce yeniden başlaması gerektiğini vurgulayan Sybiha, "Bunun mümkün olan en kısa sürede gerçekleşmesini istiyoruz. Barışı daha da yakınlaştırmak için en küçük fırsatı bile kullanacağız." ifadelerini kullandı.

Savaşın sona erdirilmesi için Zelenskiy ile Putin'in doğrudan temas kurmasının önemine dikkat çeken Sybiha, olası zirvenin ABD Başkanı Donald Trump'ın katılımıyla veya Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın arabuluculuğunda gerçekleştirilebileceğini belirtti. Sybiha, "Bu buluşma, ABD Başkanı Donald Trump'ın katılımıyla veya Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın arabuluculuğunda gerçekleştirilebilir. Zelenskiy, Putin ile görüşmeye hazır." dedi.

MOSKOVA İLE KİEV ARASINDA ENERJİ ATEŞKESİ GÜNDEMİ

Diplomatik temaslar sürerken, tarafların kritik altyapılarına yönelik saldırıların durdurulmasına ilişkin bir ateşkes iddiası da gündeme geldi. Sürece ilişkin açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "Ukrayna ile Rusya arasında enerji altyapılarına saldırmama konusunda ateşkes sağlandı." ifadelerini kullandı.