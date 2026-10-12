Dünyanın beklediği barış için Ankara işaret edildi! Kiev'den tarihi çağrı: Başkan Erdoğan arabulucu olsun
Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşı sona erdirmeye yönelik barış diplomasisinde Kiev yönetimi, Türkiye'yi bir kez daha işaret etti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, savaşın sona erdirilmesi ve barışın sağlanması amacıyla Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın arabuluculuğunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmeye hazır olduğunu açıkladı.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik diplomatik temaslar hakkında RBK-Ukrayna haber ajansına değerlendirmelerde bulundu.
KİEV'DEN ANKARA VE LİDERLER ZİRVESİ ÇAĞRISI
ABD, Rusya ve Ukrayna'nın katılımıyla gerçekleştirilecek üçlü müzakerelerin bir an önce yeniden başlaması gerektiğini vurgulayan Sybiha, "Bunun mümkün olan en kısa sürede gerçekleşmesini istiyoruz. Barışı daha da yakınlaştırmak için en küçük fırsatı bile kullanacağız." ifadelerini kullandı.
Savaşın sona erdirilmesi için Zelenskiy ile Putin'in doğrudan temas kurmasının önemine dikkat çeken Sybiha, olası zirvenin ABD Başkanı Donald Trump'ın katılımıyla veya Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın arabuluculuğunda gerçekleştirilebileceğini belirtti. Sybiha, "Bu buluşma, ABD Başkanı Donald Trump'ın katılımıyla veya Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın arabuluculuğunda gerçekleştirilebilir. Zelenskiy, Putin ile görüşmeye hazır." dedi.
MOSKOVA İLE KİEV ARASINDA ENERJİ ATEŞKESİ GÜNDEMİ
Diplomatik temaslar sürerken, tarafların kritik altyapılarına yönelik saldırıların durdurulmasına ilişkin bir ateşkes iddiası da gündeme geldi. Sürece ilişkin açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "Ukrayna ile Rusya arasında enerji altyapılarına saldırmama konusunda ateşkes sağlandı." ifadelerini kullandı.
Trump'ın açıklamasına yanıt veren Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise iki ülke arasında enerji altyapılarına yönelik saldırıların durdurulması konusunda ateşkes sağlandığına ilişkin gelişmeden haberdar olmadığını belirtti. Zelenskiy, "Rusya ile Ukrayna'nın birbirlerinin enerji altyapılarına saldırmama konusunda ateşkes sağladıkları yönündeki gelişmeden haberdar değilim ancak bu fikri destekliyorum ve ateşkese hazırız." ifadelerini kullandı.