Hürmüz Boğazı'nda peş peşe gemi saldırısı tansiyonu yükseltti. UKMTO'nun 4 tankerin daha vurulduğuna ilişkin bildirim aldığı açıklanırken, Umman Sultanlığı Deniz Güvenlik Merkezi, John K isimli gemideki yangında yaralanan bir kişinin hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

UKMTO'dan yapılan açıklamada, bir petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'ndan çıkış yönünde seyrederken kimliği belirsiz bir mühimmatla vurulduğu belirtildi.

Dün de bir petrol ve ham petrol tankeri ile bir konteyner gemisinin Hürmüz Boğazı'nda aynı şekilde isabet aldığı aktarıldı.

Yetkililerin olayı araştırdığı kaydedildi.

UKMTO'dan daha önce yapılan açıklamada Hürmüz Boğazı'nda bir tankerin dün kaynağı bilinmeyen mühimmatla vurulduğuna ilişkin ihbar alındığı, saldırıya uğrayan gemideki mürettebatın güvende olduğu belirtilmişti.

UMMAN, YANGIN ÇIKAN GEMİDEN BİR KİŞİYİ TEDAVİ EDİLMEK ÜZERE TAHLİYE ETTİ

Umman Sultanlığı Deniz Güvenlik Merkezi'nden yapılan açıklamada, hava kuvvetlerine ait bir helikopterin Güney Batine ilinin 44 deniz mili (yaklaşık 81,5 kilometre) açıklarında makine dairesinde yangın çıkan bir gemiden bir yaralı için tahliye operasyonu gerçekleştirdiği belirtildi.

JOHN K isimli ticaret gemisinde çıkan yangının ardından yaralanan mürettebattan bir kişinin gerekli tedaviyi alması için helikopterle hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

HÜRMÜZ'DE HEDEF ALINAN GEMİLER