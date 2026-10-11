ABD'de 1995 yılında işlenen bir cinayet nedeniyle ölüm cezasına mahkum edilen Christa Pike 'ın infaz sürecinde yaşananlar tüm dünyayı ekran başına kilitledi. ABD'nin Tennessee eyaletinde 30 Eylül'de zehirli iğne yöntemiyle gerçekleştirilen infaz girişimi şoke edici bir şekilde başarısız oldu. İki kez ölümcül enjeksiyon uygulandığı belirtilen Christa Pike, ağır sağlık sorunları yaşamasına rağmen hayatta kaldı. Hastaneye kaldırılan kadın, 10 günlük tedavi sürecinin ardından yeniden cezaevine gönderildi.

30 Mart 1996 tarihinde Tennessee eyaletinin Knoxville kentinde idam cezasına çarptırılan Christa Pike ağlıyor. (Fotoğraf: AP)

18 YAŞINDA KORKUNÇ CİNAYET

Christa Pike'ın ölüm cezasına çarptırılmasına neden olan olay 1995 yılında yaşandı. Christa Pike, henüz 18 yaşındayken erkek arkadaşı Tadaryl Shipp ile birlikte, iş eğitimi programında tanıştıkları 19 yaşındaki Colleen Slemmer'ı işkence ederek öldürmekten suçlu bulundu. Cinayetin ardından yargılanan Christa Pike hakkında ölüm cezası verildi. Böylece Tennessee'de 200 yılı aşkın bir sürenin ardından idam cezasına çarptırılan ilk kadın oldu. Olay sırasında reşit olmayan Shipp ise idam cezası almadı ve hapis cezasına mahkum edildi.

ÖLÜMDEN DÖNDÜ, İLK SÖZLERİ BUNLAR OLDU

İnfaz girişiminin ardından bilincini kaybeden Christa Pike'ın sağlık durumunun kritik olduğu açıklandı. Avukatları, bir süre müvekkillerinin beyin ölümünün gerçekleştiğini düşündüklerini ve yaşam destek ünitesinden çıkarılmasının beklendiğini aktardı. Ancak günler sonra beklenmedik bir gelişme yaşandı. Christa Pike, 6 Ekim'de bilincini yeniden kazanarak konuşmaya başladı. Avukatı Randy Spivey, Christa Pike'ın kendine geldiğinde ilk olarak "Neredeyim?" ve "Sen kimsin?" sorularını yönelttiğini söyledi.