Türkiye, Suudi Arabistan'ın Riyad Havalimanı'nı hedef alan saldırılara sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı, Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği saldırıyı en güçlü şekilde kınayarak, "Sivil altyapıyı ve masum sivilleri kasten hedef alan bu saldırılar, uluslararası hukuku ve uluslararası insancıl hukuk ilkelerini açık biçimde ihlal etmektedir" açıklamasında bulundu.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (GACA), havalimanını hedef alan dünkü saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 309 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığı, aralarında durumları ağır olanların da bulunduğu bildirilmişti.

TÜRKİYE'DEN SERT TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı, Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı yeniden hedef almasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın Husiler tarafından bir kere daha hedef alınmasını en güçlü şekilde kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor; Suudi Arabistan halkına taziyelerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

"SALDIRILAR ULUSLARARASI HUKUKU AÇIK BİÇİMDE İHLAL ETMEKTEDİR"

Sivil altyapı ve sivillerin hedef alınmasının uluslararası hukuka aykırı olduğu vurgulanan açıklamada, "Sivil altyapıyı ve masum sivilleri kasten hedef alan bu saldırılar, uluslararası hukuku ve uluslararası insancıl hukuk ilkelerini açık biçimde ihlal etmektedir. Bölgesel güvenlik ve istikrara tehdit oluşturan, uluslararası toplumun barışın tesisi yönündeki ortak çabalarına zarar veren eylemlerin derhal sona erdirilmesi gerektiğini vurguluyoruz. Türkiye olarak, Suudi Arabistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğimizi yineliyoruz" denildi.

"SUUDİ ARABİSTAN HALKINA BAŞSAĞLIĞI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, Suudi Arabistan'ın Riyad Havalimanı'na gerçekleşen saldırı sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayarak can kayıplarına ve yaralanmalara yol açan saldırıları şiddetle lanetledi. Duran yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Suudi Arabistan'da sivilleri ve havalimanlarını hedef alan, can kayıplarına ve yaralanmalara yol açan saldırıları şiddetle lanetliyorum. Bölgeyi yeni çatışmalara ve kaosa sürüklemeye yönelik bu tür saldırılar karşısında uluslararası toplumun ortak ve kararlı bir tutum sergilemesi bölgesel barışın korunması açısından büyük önem taşıyor. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor; kardeş Suudi Arabistan halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum."