Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ağustos sonunda görevinden ayrılacak
ABD Başkanı Donald Trump’ın ikinci dönemindeki en dikkat çeken ve en sadık isimlerden biri olan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt için yolun sonu geldi. Trump, 28 yaşındaki Leavitt’in ağustos ayının sonunda görevinden ayrılacağını duyurdu. Beyaz Saray’daki görevinden ayrılacak Leavitt, Trump’a dışarıdan danışman olarak hizmet vermeyi sürdürecek.
Trump'ın "en güvendiğim yardımcılarımdan biri" sözleriyle tanımladığı Leavitt'in ayrılık kararı, Washington'da dikkatleri Beyaz Saray'daki iletişim ekibine çevirdi. Üstelik ayrılık, ABD'de 2026 ara seçimlerine üç aydan kısa süre kala geldi.
CNN International'ın haberine göre Leavitt'in ayrılığı, Trump yönetiminin basın ve iletişim operasyonunda önemli bir değişiklik anlamına geliyor.
TRUMP'IN "PITBULL"U KÜRSÜDEN AYRILIYOR
Karoline Leavitt, Trump yönetiminde yalnızca basın sözcüsü olarak değil, başkanın en sert ve en sadık savunucularından biri olarak öne çıktı.
Trump'ın politikalarını savunurken gazetecilerle sık sık karşı karşıya gelen Leavitt, özellikle yönetimi eleştiren sorular karşısındaki sert tavrıyla tanındı. Trump'ın siyasi söylemini Beyaz Saray'ın basın kürsüsünden en doğrudan şekilde taşıyan isimlerden biri olan Leavitt, zaman içinde Trump'ın "pitbull'u" olarak anılmaya başladı.
Leavitt'in iletişim tarzı, Trump'ın siyasi üslubuyla da büyük ölçüde örtüştü. Sert sorulara sert yanıtlar verdi, Trump'a yönelik eleştirileri doğrudan hedef aldı ve başkanın politikalarını savunmaktan geri adım atmadı.
Bu nedenle Leavitt'in görevden ayrılması, yalnızca Beyaz Saray basın ofisindeki bir personel değişikliği olarak görülmüyor. Trump'ın kamuoyu karşısındaki en güçlü ve en görünür savunucularından biri de artık Beyaz Saray kürsüsünde olmayacak.
TRUMP DUYURDU: "EN GÜVENDİĞİM YARDIMCILARIMDAN BİRİ"
Ayrılığı bizzat duyuran Trump, Leavitt'e yönelik övgü dolu ifadeler kullandı.
Trump, Leavitt'in ay sonunda görevinden ayrılacağını ve kararın ailesiyle daha fazla zaman geçirme isteğinden kaynaklandığını belirtti. Başkan, bu kararı anladığını ve saygıyla karşıladığını ifade etti.
Trump ayrıca Leavitt'in Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra kendisine dışarıdan danışman olarak hizmet vermeye devam edeceğini açıkladı.
Bu ayrıntı, Leavitt ile Trump arasındaki siyasi bağın kopmayacağına işaret ediyor.
Leavitt de Trump'ın dışarıdan üst düzey danışmanı olarak görev yapacağını ve MAGA hareketi ile Cumhuriyetçi Parti'nin güçlü savunucularından biri olmaya devam edeceğini açıkladı.
Yani Beyaz Saray'daki koltuğu boşalacak olsa da Leavitt, Trump siyasetinden tamamen çekilmeyecek.
"İKİ ÇOCUĞUMUN HAK ETTİĞİ ANNE OLAMAM"
Leavitt'in ayrılık kararındaki en önemli gerekçe ise ailesi.
28 yaşındaki sözcü, kısa süre önce ikinci çocuğunu dünyaya getirdi. Kızının doğumunun ardından yaklaşık bir ay doğum izni kullanan Leavitt, geçen ay yeniden Beyaz Saray basın kürsüsüne dönmüştü.
Ancak görevin yoğunluğu ile annelik sorumluluklarını aynı anda yürütmenin kendisi açısından giderek daha zor hale geldiğini belirtti.