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Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ağustos sonunda görevinden ayrılacak

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ağustos sonunda görevinden ayrılacak

ABD Başkanı Donald Trump’ın ikinci dönemindeki en dikkat çeken ve en sadık isimlerden biri olan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt için yolun sonu geldi. Trump, 28 yaşındaki Leavitt’in ağustos ayının sonunda görevinden ayrılacağını duyurdu. Beyaz Saray’daki görevinden ayrılacak Leavitt, Trump’a dışarıdan danışman olarak hizmet vermeyi sürdürecek.

Trump'ın "en güvendiğim yardımcılarımdan biri" sözleriyle tanımladığı Leavitt'in ayrılık kararı, Washington'da dikkatleri Beyaz Saray'daki iletişim ekibine çevirdi. Üstelik ayrılık, ABD'de 2026 ara seçimlerine üç aydan kısa süre kala geldi.

CNN International'ın haberine göre Leavitt'in ayrılığı, Trump yönetiminin basın ve iletişim operasyonunda önemli bir değişiklik anlamına geliyor.

TRUMP'IN "PITBULL"U KÜRSÜDEN AYRILIYOR

Karoline Leavitt, Trump yönetiminde yalnızca basın sözcüsü olarak değil, başkanın en sert ve en sadık savunucularından biri olarak öne çıktı.

Trump'ın politikalarını savunurken gazetecilerle sık sık karşı karşıya gelen Leavitt, özellikle yönetimi eleştiren sorular karşısındaki sert tavrıyla tanındı. Trump'ın siyasi söylemini Beyaz Saray'ın basın kürsüsünden en doğrudan şekilde taşıyan isimlerden biri olan Leavitt, zaman içinde Trump'ın "pitbull'u" olarak anılmaya başladı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Beyaz Sözcüsü Karoline Leavitt (Arşiv)ABD Başkanı Donald Trump ve Beyaz Sözcüsü Karoline Leavitt (Arşiv)

Leavitt'in iletişim tarzı, Trump'ın siyasi üslubuyla da büyük ölçüde örtüştü. Sert sorulara sert yanıtlar verdi, Trump'a yönelik eleştirileri doğrudan hedef aldı ve başkanın politikalarını savunmaktan geri adım atmadı.

Bu nedenle Leavitt'in görevden ayrılması, yalnızca Beyaz Saray basın ofisindeki bir personel değişikliği olarak görülmüyor. Trump'ın kamuoyu karşısındaki en güçlü ve en görünür savunucularından biri de artık Beyaz Saray kürsüsünde olmayacak.

TRUMP DUYURDU: "EN GÜVENDİĞİM YARDIMCILARIMDAN BİRİ"

Ayrılığı bizzat duyuran Trump, Leavitt'e yönelik övgü dolu ifadeler kullandı.

Trump, Leavitt'in ay sonunda görevinden ayrılacağını ve kararın ailesiyle daha fazla zaman geçirme isteğinden kaynaklandığını belirtti. Başkan, bu kararı anladığını ve saygıyla karşıladığını ifade etti.

Trump ayrıca Leavitt'in Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra kendisine dışarıdan danışman olarak hizmet vermeye devam edeceğini açıkladı.

Bu ayrıntı, Leavitt ile Trump arasındaki siyasi bağın kopmayacağına işaret ediyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt (Arşiv)Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt (Arşiv)

Leavitt de Trump'ın dışarıdan üst düzey danışmanı olarak görev yapacağını ve MAGA hareketi ile Cumhuriyetçi Parti'nin güçlü savunucularından biri olmaya devam edeceğini açıkladı.

Yani Beyaz Saray'daki koltuğu boşalacak olsa da Leavitt, Trump siyasetinden tamamen çekilmeyecek.

"İKİ ÇOCUĞUMUN HAK ETTİĞİ ANNE OLAMAM"

Leavitt'in ayrılık kararındaki en önemli gerekçe ise ailesi.

28 yaşındaki sözcü, kısa süre önce ikinci çocuğunu dünyaya getirdi. Kızının doğumunun ardından yaklaşık bir ay doğum izni kullanan Leavitt, geçen ay yeniden Beyaz Saray basın kürsüsüne dönmüştü.

Ancak görevin yoğunluğu ile annelik sorumluluklarını aynı anda yürütmenin kendisi açısından giderek daha zor hale geldiğini belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, 60 yaşındaki eşi Nicholas Riccio ve oğlu Robert Riccio (Arşiv)Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, 60 yaşındaki eşi Nicholas Riccio ve oğlu Robert Riccio (Arşiv)

Leavitt, kararını "acı tatlı" olarak nitelendirirken, iki küçük çocuğunun ihtiyaç duyduğu anne olabilmek için gerekli zamanı ve enerjiyi ayırmak istediğini ifade etti.

Beyaz Saray Sözcülüğü, ABD yönetimindeki en yoğun ve kamuoyu önündeki görevlerden biri. Günlük siyasi gündemin yanı sıra Trump'ın açıklamalarını savunmak, gazetecilerin sorularını yanıtlamak ve yönetimin politikalarını kamuoyuna anlatmak Leavitt'in görevleri arasında yer alıyordu.

Leavitt, geçen ay görevine döndüğünde de iki küçük çocuk yetiştirirken bu yoğun görevi sürdürmenin "zorlayıcı" olduğunu kabul etmişti.

Ancak o dönemde bu görevi yalnızca bir iş olarak değil, "kamu hizmeti" olarak gördüğünü söylemişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ve kızı Viviana (X)Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ve kızı Viviana (X)

TRUMP, DOĞUM İZNİNDE BİLE DÖNÜŞÜNÜ SORDU

Leavitt'in ikinci çocuğunun doğumunun ardından kullandığı doğum izni, Trump yönetimindeki çalışma temposunun ne kadar yüksek olduğunu da ortaya koydu.

Leavitt, 1 Mayıs'ta kızını dünyaya getirdikten sonra yaklaşık bir ay Beyaz Saray'dan uzak kaldı. Trump'ın bu süreçte Leavitt ile sık sık telefon görüşmeleri yaptığı ve bazı görüşmelerde ne zaman görevine döneceğini sorduğu aktarıldı.

Leavitt'in ilk çocuğunun doğumunda ise durum çok daha farklıydı.

Temmuz 2024'te ilk çocuğunu dünyaya getiren Leavitt, yalnızca dört gün izin kullanmıştı. Dönemin başkan adayı Trump'ın Pensilvanya'nın Butler kentinde suikast girişimine uğramasının ardından Leavitt ertesi gün kampanya çalışmalarına geri dönmüştü.

Leavitt daha sonra bu dönemi değerlendirirken, Trump'a yönelik suikast girişiminin kendisini beklediğinden çok daha erken biçimde yeniden işinin başına döndürdüğünü ifade etmişti.

Foto: ArşivFoto: Arşiv

BEYAZ SARAY KÜRSÜSÜNDE ŞİMDİ BÜYÜK SORU: YERİNE KİM GELECEK?

Leavitt'in ayrılığıyla birlikte Beyaz Saray'ın önündeki en önemli soru da ortaya çıktı:

Trump'ın yeni basın sözcüsü kim olacak?

Leavitt'in son doğum izni sırasında Beyaz Saray basın toplantıları belirgin biçimde seyrekleşmişti. Leavitt'in yokluğunda Başkan Yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio gibi üst düzey isimler basın kürsüsüne çıkmıştı.

Ancak Leavitt'in görevden ayrılacağının açıklanmasının ardından yeni sözcünün kim olacağı konusunda henüz net bir isim ortaya çıkmadı.

Bu durum, Trump yönetiminin iletişim stratejisinde yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.

Çünkü Leavitt yalnızca basın toplantılarını yöneten bir isim değildi. Trump'ın siyasi mesajlarının en sert savunucularından biri olarak başkanın kamuoyu iletişiminde önemli bir rol üstlenmişti.

Yeni sözcünün seçimi bu nedenle yalnızca personel tercihi olmayacak. Trump yönetiminin ara seçimler öncesindeki iletişim stratejisi açısından da önemli bir karar olacak.

ARA SEÇİMLER YAKLAŞIRKEN BEYAZ SARAY'DA KRİTİK DEĞİŞİM

Leavitt'in ayrılığının zamanlaması da dikkat çekici.

ABD, 2026 ara seçimlerine yaklaşırken Trump yönetimi siyasi açıdan yoğun bir döneme giriyor. Trump'ın kamuoyu desteği, İran'la devam eden savaş ve yüksek akaryakıt fiyatları gibi başlıklar nedeniyle baskı altında.

Böyle bir dönemde Beyaz Saray'ın en görünür siyasi sözcülerinden birinin görevden ayrılması, yönetimin iletişim ekibi açısından önemli bir boşluk oluşturabilir.

Foto: ArşivFoto: Arşiv

Leavitt'in bundan sonra dışarıdan Trump'a danışmanlık yapacak olması ise bu boşluğun tamamen siyasi bir kopuş anlamına gelmediğini gösteriyor.

Aksine Leavitt'in ara seçim sürecinde Trump ve Cumhuriyetçi Parti adına önemli bir mesaj taşıyıcısı olarak yeniden sahneye çıkması beklenebilir.

Beyaz Saray kürsüsünden ayrılacak olsa da Trump'ın siyasi hareketinden uzaklaşmayacak.

TRUMP'IN İKİNCİ DÖNEMİNDE ÖNEMLİ BİR DEĞİŞİM DAHA

Karoline Leavitt'in ayrılığı, Trump'ın ikinci başkanlık döneminde Beyaz Saray iletişim ekibindeki personel değişikliklerinin son halkalarından biri.

İletişimden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Taylor Budowich sekiz ayın ardından görevinden ayrılmıştı. Leavitt'in yardımcıları Harrison Fields ve Abigail Jackson da görevlerinden ayrılan isimler arasında yer aldı.

Leavitt ise Trump'ın ikinci döneminde 18 ay boyunca Beyaz Saray Sözcülüğü yaptı.

Bu süre, Trump'ın başkanlık dönemlerindeki basın sözcüleri arasında en uzun görev sürelerinden biri oldu.

Trump'ın ilk döneminde Sarah Huckabee Sanders yaklaşık iki yıl boyunca bu görevi yürütmüştü. Kayleigh McEnany sekiz ay, Stephanie Grisham 10 ay, Sean Spicer ise yaklaşık altı ay görevde kalmıştı.

Dolayısıyla Leavitt'in ayrılığı, Trump'ın ikinci dönemindeki iletişim ekibinde dikkat çekici bir dönüm noktası niteliği taşıyor.

Foto: ArşivFoto: Arşiv

28 YAŞINDA BEYAZ SARAY TARİHİNE GEÇTİ

Leavitt'in siyasi kariyeri de oldukça hızlı yükseldi.

Trump'ın ilk başkanlık döneminde Beyaz Saray'da daha alt düzey bir görev üstlenen Leavitt, daha sonra New Hampshire'dan Kongre üyeliği için aday oldu ancak seçimi kazanamadı.

Trump'ın 2024 başkanlık kampanyasında ise önemli bir görev üstlendi ve kısa süre içerisinde başkanın yakın çevresindeki isimlerden biri haline geldi.

Trump, 2024 seçimlerini kazanmasının ardından Leavitt'i Beyaz Saray Sözcüsü olarak görevlendirdi.

Leavitt böylece 28 yaşında Beyaz Saray tarihinin en genç basın sözcüsü oldu.

Aynı zamanda görev sırasında hamilelik sürecini kamuoyu önünde yaşayan ilk kadın Beyaz Saray Sözcüsü olarak da tarihe geçti.

Kısa sürede ulusal çapta tanınan bir siyasi figüre dönüşen Leavitt, Trump'ın ikinci döneminde yönetimin en görünür kadın isimlerinden biri haline geldi.

KÜRSÜDE SERT TARTIŞMALARIN BAŞROLÜNDEYDİ

Leavitt'in görev süresi yalnızca Trump'a verdiği güçlü destekle değil, gazetecilerle yaşadığı sert tartışmalarla da hatırlanacak.

Beyaz Saray basın toplantılarında yönetimi eleştiren sorulara karşı sık sık doğrudan yanıt veren Leavitt, Trump'ın politikalarını savunurken muhalif gazetecileri hedef almaktan çekinmedi.

Bu tavrı Trump'ın destekçileri tarafından güçlü bir savunma olarak görülürken, basın özgürlüğü ve Beyaz Saray'ın medya politikaları konusunda eleştirilere de neden oldu.

Leavitt ise kendisini Trump'ın mesajlarını kamuoyuna aktaran ve yönetimin politikalarını savunan bir sözcü olarak konumlandırdı.

Şimdi o sert üslubun sahibi isim, Beyaz Saray kürsüsünden ayrılacak.

"HOŞÇA KAL" DEĞİL, YENİ BİR SİYASİ ROL

Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung da Leavitt'in ayrılığı sonrası dikkat çeken bir mesaj verdi.

Cheung, Leavitt'in görev süresini överken onu "en iyi ekip arkadaşımız" olarak nitelendirdi ve ayrılığın tamamen bir veda anlamına gelmediğine işaret etti.

Bu yaklaşım, Leavitt'in Trump yönetimindeki siyasi ağırlığının görevinden ayrıldıktan sonra da sürebileceğini gösteriyor.

Leavitt'in kendisi de Trump'ın dışarıdan danışmanı olarak çalışacağını ve MAGA hareketinin savunuculuğunu sürdüreceğini açıkça belirtti.

Dolayısıyla Beyaz Saray'da bir koltuk boşalacak ancak Trump'ın en sadık siyasi müttefiklerinden biri Washington siyasetinden çekilmeyecek.

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