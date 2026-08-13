Trump'ın "en güvendiğim yardımcılarımdan biri" sözleriyle tanımladığı Leavitt'in ayrılık kararı, Washington'da dikkatleri Beyaz Saray'daki iletişim ekibine çevirdi. Üstelik ayrılık, ABD'de 2026 ara seçimlerine üç aydan kısa süre kala geldi.

CNN International'ın haberine göre Leavitt'in ayrılığı, Trump yönetiminin basın ve iletişim operasyonunda önemli bir değişiklik anlamına geliyor.

TRUMP'IN "PITBULL"U KÜRSÜDEN AYRILIYOR

Karoline Leavitt, Trump yönetiminde yalnızca basın sözcüsü olarak değil, başkanın en sert ve en sadık savunucularından biri olarak öne çıktı.

Trump'ın politikalarını savunurken gazetecilerle sık sık karşı karşıya gelen Leavitt, özellikle yönetimi eleştiren sorular karşısındaki sert tavrıyla tanındı. Trump'ın siyasi söylemini Beyaz Saray'ın basın kürsüsünden en doğrudan şekilde taşıyan isimlerden biri olan Leavitt, zaman içinde Trump'ın "pitbull'u" olarak anılmaya başladı.