ABD ordusunun, Doğu Pasifik'te "uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerini desteklemek amacıyla yüzen yakıt ikmal istasyonu olarak faaliyet gösterdiğini" öne sürdüğü tekneye müdahale ettiği ve batırdığı bildirildi.

ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.



Açıklamada, Doğu Pasifik'te "uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerini desteklemek amacıyla yüzen yakıt ikmal istasyonu olarak faaliyet gösterdiği" gerekçesiyle bir tekneye müdahale edildiği belirtildi.



ABD askerlerinin tekneye çıkarak arama yaptığı ve teknedekileri Ekvador'a tahliye ettiği aktarılan açıklamada, daha sonra teknenin batırıldığı kaydedildi.



Açıklamada, istihbarat bulgularının teknenin Ekvador'un en yaygın suç örgütlerinden Los Choneros çetesini "desteklediğini" gösterdiği iddiasına yer verildi.



ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki bazı tekneleri ve içindekileri doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.