ABD, Doğu Pasifik’te uyuşturucu iddiasıyla tekneye müdahale etti: Gemide arama yapıldı, ardından batırıldı

ABD'nin, Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerini desteklemek amacıyla yüzen yakıt ikmal istasyonu olarak faaliyet gösterdiğini iddia ettiği bir tekneye müdahale ettiği bildirildi.