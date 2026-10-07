Meta ise genç kullanıcıların güvenliği için yoğun şekilde çalıştığını belirtirken herhangi bir usulsüzlük yaptığını reddediyor.

Florida Başsavcısı James Uthmeier, Pasco County'deki mahkemeye sunduğu başvuruda Meta'nın Florida'da 14 yaşından küçük kullanıcıları tespit ederek Instagram ve Facebook'tan kaldırılmasını talep etti. Başvuruda ayrıca gençlerin Meta uygulamalarındaki toplam günlük kullanım süresinin iki saatle sınırlandırılması, otomatik oynatma ve sonsuz kaydırma gibi özelliklerin devre dışı bırakılması istendi. Florida yönetimi, söz konusu tedbirlerin dava sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmasını talep etti.

Meta, ağustos ayında diğer 48 eyalet ve Washington DC ile uzlaşmaya vararak 18 milyar dolara kadar ödeme yapmayı ve genç kullanıcıların korunmasına yönelik çeşitli değişiklikleri hayata geçirmeyi kabul etmişti. Florida Başsavcısı Uthmeier ise bu uzlaşmaya katılmayarak eyaletin Meta'ya karşı açtığı davayı sürdürme kararı aldı.

MESAJLAŞMA VE REKLAMLARA DA SINIRLAMA İSTENDİ

Florida'nın talepleri, Meta'nın diğer eyaletlerle yaptığı uzlaşmada kabul ettiği düzenlemelerden daha sıkı önlemler içeriyor. Buna göre genç kullanıcıların günlük kullanım süreleri dolduğunda mesajlaşma hizmetlerine erişimlerinin de kesilmesi ve Meta'nın gençlere reklam göstermesinin yasaklanması isteniyor. Başsavcılık ayrıca Meta'nın diğer eyaletlerle yaptığı uzlaşma kapsamında kabul ettiği teknik değişikliklerin, Florida'nın istediği daha sıkı önlemlerin de uygulanabilir olduğunu gösterdiğini savundu.