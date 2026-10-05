Trump'tan Zelenskiy'e "benzin" faturası! "Fiyatları artıran artık Hürmüz değil"
ABD Başkanı Donald Trump, ülkede yükselen benzin fiyatlarından Ukrayna'nın Rus enerji altyapısına yönelik saldırılarını ve Demokratların yönettiği eyaletlerdeki rafineri kapanışlarını sorumlu tuttu. Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, "Benzin fiyatlarını artıran şey artık Hürmüz Boğazı değil. Çünkü neredeyse her gün rekor miktarda petrol piyasaya çıkıyor." dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü ülkedeki benzin fiyatlarının yükselmesinden Ukrayna'nın Rus enerji altyapısına yönelik saldırılarını ve Demokratların yönettiği eyaletlerde rafinerilerin kapatılmasını sorumlu tuttu.
"FİYATLARI ARTIRAN SADECE HÜRMÜZ DEĞİL"
Trump, sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, "Benzin fiyatlarını artıran şey artık Hürmüz Boğazı değil. Çünkü şu anda neredeyse her gün rekor miktarda petrol piyasaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.
RUSYA'DAKİ RAFİNELERİ İŞARET ETTİ
Trump, akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin, Rusya'daki tesislerin "Ukrayna tarafından havaya uçurulmasından" ve ABD'deki bazı tesislerin Kaliforniya gibi Demokratların yönettiği eyaletlerde kapatılmasından kaynaklandığını savundu.
Trump'ın açıklamaları, daha önce Kiev yönetimine petrol tesislerini hedef almaması yönünde yaptığı çağrıların ardından geldi.
BRENT PETROLDE SON DURUM
Cuma günü 103,04 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 102.25 dolardan tamamladı. Brent petrolün aralık vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,9 düşerek 101,37 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün kasım vadeli varil fiyatı da 90,08 dolar olarak belirlendi.