"FİYATLARI ARTIRAN SADECE HÜRMÜZ DEĞİL"

Trump, sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, "Benzin fiyatlarını artıran şey artık Hürmüz Boğazı değil. Çünkü şu anda neredeyse her gün rekor miktarda petrol piyasaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.

RUSYA'DAKİ RAFİNELERİ İŞARET ETTİ

Trump, akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin, Rusya'daki tesislerin "Ukrayna tarafından havaya uçurulmasından" ve ABD'deki bazı tesislerin Kaliforniya gibi Demokratların yönettiği eyaletlerde kapatılmasından kaynaklandığını savundu.

Trump'ın açıklamaları, daha önce Kiev yönetimine petrol tesislerini hedef almaması yönünde yaptığı çağrıların ardından geldi.