Trump Türkiye modeline yöneliyor: "Yaz-kış saati uygulaması kaldırılmalı!" Berat Albayrak döneminde uygulamaya konuldu

ABD Başkanı Donald Trump, "saatleri ileri geri alma saçmalığına" son verilmesini istedi. Yaz-kış saati uygulamasının ekonomiye büyük yük getirdiğini belirten Trump, akşam saatlerinde gün ışığından daha fazla yararlanılması için kalıcı yaz saatine geçilmesini destekledi. Türkiye'de Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde 10 yıl önce uygulamaya konulan kalıcı yaz saati modeli, şimdi ABD'nin de gündeminde.

ABD Başkanı Donald Trump, Ohio'da düzenleyeceği mitinge giderken Beyaz Saray çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. ABD'deki yaz-kış saati uygulamasının kaldırılması gerektiğini aktaran Trump, bu konuda düzenleme yapan yasa tasarısının Senato tarafından kabul edilmesi çağrısında bulundu.

"UYGULAMA ÜLKE EKONOMİSİNE BÜYÜK YÜK GETİRİYOR"

ABD Başkanı Trump, söz konusu uygulamanın ülke ekonomisine büyük yük getirdiğini ve insanların yaşam düzenlerini bozduğunu savunarak, "Yılda iki kez saatleri ileri ve geri alma gibi saçma bir uygulamadan ve gelenekten kurtulmak istiyoruz." değerlendirmesini yaptı. Toplumun büyük kısmının gün ışığından daha fazla faydalanmak istediğini ancak kış saatine geçilince havanın çok erken karardığını anlatan Trump, Senato'da bekleyen söz konusu yasa tasarısını bloke eden Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton'a yüklendi.

TASARIYI ENGELLEYEN SENATÖRE TEPKİ GÖSTERDİ

Söz konusu yasa tasarısının daha önce Temsilciler Meclisinden geçtiğini anımsatan Trump, "Temsilciler Meclisi bunu yüzde 80'in üzerinde bir oy oranıyla kabul etti. Tasarı bir süredir Senato'da bekliyor ve umarım Tom Cotton'ı harekete geçirebiliriz. Tom Cotton tasarıyı engelliyor, bunu yapmamalı." diye konuştu.

Sosyal medya hesabından Cotton'ın cep telefonu numarasını paylaşan Trump, seçmenlere "Cotton'a söz konusu tasarıyı engellememesi" konusunda baskı yapmaları çağrısında bulunmuştu. ABD'de Birinci Dünya Savaşı'ndan itibaren farklı şekillerde uygulanan yaz saati uygulaması, 1966 yılında çıkarılan federal bir yasayla ülke genelinde uygulanıyor.

BERAT ALBAYRAK DÖNEMİNDE TÜRKİYE'DE UYGULAMAYA GEÇİLDİ

Türkiye, 2016'da Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde kalıcı yaz saati uygulamasına geçmişti. Kalıcı yaz saati uygulaması ile her yıl 1 milyar lirayı aşan miktarda elektrik tasarrufu elde edildi. Uygulamanın başlamasından bu yana elde edilen toplam elektrik tasarrufu 10 milyar kilovatsaati aştı. Yani 2020 yılında kişi başı elektrik tüketimi 3 bin 661 kilovatsaat olarak hesaplandığında, 1,9 milyon kişinin bir yıllık elektrik ihtiyacı buradan elde edilen tasarrufla sağlanmış oldu.

ABD'de gündeme gelen yeni düzenleme de benzer şekilde saatlerin geri alınmasını kaldırmayı, vatandaşların akşam saatlerinde daha fazla gün ışığından yararlanmasını ve ekonomik faaliyetleri desteklemeyi hedefliyor. Yasa tasarısının Senato'dan da geçmesi hâlinde ABD, Türkiye'nin yaklaşık 10 yıldır uyguladığı kalıcı yaz saati modeline benzer bir sistemi hayata geçirmiş olacak.