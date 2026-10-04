Avrupa devletleri, vatandaşlarının en temel haklarından biri olan özel mülkiyetlerini koruma altına almakta büyük bir aciziyet yaşıyor. Mülkiyet hakkını tamamen reddeden radikal anarşist ve sol anlayıştan beslenen, "okupa" olarak adlandırılan organize gruplar, boş ev ve binaları izinsiz şekilde işgal ederek yerleşiyor.

Avrupa'nın birçok ülkesinde boş ev ve binaların izinsiz işgali, özel mülkiyetin korunmasına ilişkin sorunları gündeme getiriyor. "Okupa" olarak adlandırılan gruplar başkalarına ait taşınmazlara yerleşirken mülk sahipleri, evlerini geri alabilmek için hukuki ve idari süreçlere başvuruyor.

İspanya, İtalya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Belçika, Portekiz, Hollanda, İngiltere ve İsviçre'de farklı biçimlerde görülen işgaller karşısında devletler, tahliye süreçlerini hızlandırmaya yönelik düzenlemeler yapıyor. Anarşist ve radikal sol çevrelerle bağlantılı okupa yapılanmaları da bu sorunun içinde yer alıyor. İSPANYA'DA İŞGAL EDİLMİŞ EVLER SATIŞTA İspanya'da 2025 yılında 14 bin 875 konut işgali ve konut dokunulmazlığı vakası kayıtlara geçti. İşgal edilmiş taşınmazlar, ülkedeki emlak piyasasında ayrı bir kategori oluşturdu. 2025'in son çeyreğinde satışa çıkarılan işgal edilmiş konutların sayısı 24 bini aştı. Bu sayı toplam işgal edilmiş konut miktarını göstermese de emlak piyasasına yansıyan sorunun boyutuna işaret ediyor.