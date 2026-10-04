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Avrupa’da "okupa" kabusu: Mülk sahipleri kendi evlerine hasret kaldı!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Avrupa’da "okupa" kabusu: Mülk sahipleri kendi evlerine hasret kaldı!

Avrupa devletleri, vatandaşlarının en temel haklarından biri olan özel mülkiyetlerini koruma altına almakta büyük bir aciziyet yaşıyor. Mülkiyet hakkını tamamen reddeden radikal anarşist ve sol anlayıştan beslenen, "okupa" olarak adlandırılan organize gruplar, boş ev ve binaları izinsiz şekilde işgal ederek yerleşiyor.

Avrupa'nın birçok ülkesinde boş ev ve binaların izinsiz işgali, özel mülkiyetin korunmasına ilişkin sorunları gündeme getiriyor. "Okupa" olarak adlandırılan gruplar başkalarına ait taşınmazlara yerleşirken mülk sahipleri, evlerini geri alabilmek için hukuki ve idari süreçlere başvuruyor.

Avrupa’da "okupa" kabusu: Mülk sahipleri kendi evlerine hasret kaldı! - 1

İspanya, İtalya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Belçika, Portekiz, Hollanda, İngiltere ve İsviçre'de farklı biçimlerde görülen işgaller karşısında devletler, tahliye süreçlerini hızlandırmaya yönelik düzenlemeler yapıyor. Anarşist ve radikal sol çevrelerle bağlantılı okupa yapılanmaları da bu sorunun içinde yer alıyor.

İSPANYA'DA İŞGAL EDİLMİŞ EVLER SATIŞTA

İspanya'da 2025 yılında 14 bin 875 konut işgali ve konut dokunulmazlığı vakası kayıtlara geçti. İşgal edilmiş taşınmazlar, ülkedeki emlak piyasasında ayrı bir kategori oluşturdu.

2025'in son çeyreğinde satışa çıkarılan işgal edilmiş konutların sayısı 24 bini aştı. Bu sayı toplam işgal edilmiş konut miktarını göstermese de emlak piyasasına yansıyan sorunun boyutuna işaret ediyor.

Avrupa’da "okupa" kabusu: Mülk sahipleri kendi evlerine hasret kaldı! - 2

İTALYA'DA ORTALAMA YARGILAMA SÜRESİ 875 GÜN

İtalya'da yaklaşık 30 bin taşınmazın hukuksuz şekilde işgal edildiği tahmin ediliyor. İtalyan Senatosuna yansıyan verilere göre, bu taşınmazların önemli bölümünü kamu konutları oluşturuyor.

Başkent Roma'da 6 bin 834 kamu konutunda 12 binden fazla izinsiz kullanıcı tespit edildi.

2024 yılında konutların hukuksuz işgaliyle ilgili mahkemelere 2 bin 478 yeni dosya gelirken bekleyen dosya sayısı 4 bin 241'e ulaştı. Ortalama yargılama süresi ise 875 gün olarak hesaplandı.

Avrupa’da "okupa" kabusu: Mülk sahipleri kendi evlerine hasret kaldı! - 3

FRANSA, BELÇİKA VE YUNANİSTAN'DA DA GÜNDEMDE

Fransa'da 2023-2024 döneminde 27 valilik bölgesinde 432 okupa tahliye başvurusu yapıldı. Başvuruların 356'sı sonuçlandırıldı. Paris yönetimi, mülk sahiplerinin işgal edilen taşınmazlarını daha hızlı geri alabilmesi için son yıllarda tahliye prosedürlerini güçlendirdi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 2024 yılı sonunda yapılan sayımda, 683 kişinin izinsiz işgal edilen binalarda yaşadığı belirlendi.

Yunanistan'da ise Atina'nın Exarchia bölgesi uzun yıllardır okupa yapılanmalarının merkezi olarak biliniyor. Geçmiş yıllarda kentte 43 ayrı okupa binası tespit edildi ve polis operasyonlarıyla çok sayıda bina boşaltıldı.

Avrupa’da "okupa" kabusu: Mülk sahipleri kendi evlerine hasret kaldı! - 4

ÜLKELER TAHLİYE SÜREÇLERİNİ HIZLANDIRMAYA ÇALIŞIYOR

Sabah'ın haberine göre, Okupa hareketi Almanya, Portekiz, Hollanda ve İsviçre'de de farklı biçimlerde görülüyor.

Hollanda'da izinsiz bina işgali 2010'dan bu yana suç sayılıyor. İngiltere'de ise konut amaçlı binaların işgali 2012'den beri ceza hukuku kapsamında yer alıyor.

Almanya'da mülk sahipleri, işgal edilen taşınmazlarını geri almak için hukuki ve idari süreçlere başvuruyor. Avrupa ülkeleri, son yıllarda yasaları sertleştirerek ve tahliye süreçlerini hızlandırmaya yönelik adımlar atarak konut işgalciliğiyle mücadele etmeye çalışıyor.

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