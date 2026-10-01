İngiliz müzik grubu Massive Attack'ın solisti Robert Del Naja, Liverpool'daki Filistin'e destek gösterisinde "Soykırıma karşıyım, Palestine Action'ı destekliyorum" yazılı pankart taşıdığı gerekçesiyle Terör Yasası kapsamında gözaltına alındı.

İngiltere'de Filistin'e destek gösterilerine yönelik gözaltılar sürerken, bu kez dünyaca ünlü bir müzisyenin gözaltına alınması gündeme damga vurdu. Massive Attack'ın solisti ve kurucu üyelerinden Robert Del Naja, Liverpool'da düzenlenen Filistin'e destek gösterisine katıldı. Del Naja, üzerinde "Soykırıma karşıyım, Palestine Action'ı destekliyorum" yazılı pankart taşıdığı sırada polis tarafından gözaltına alındı. MÜZİK DÜNYASININ ÜNLÜ İSMİNE TERÖR YASASI İŞLETİLDİ 26 Eylül'de gerçekleşen gözaltı, İngiltere'de yasaklı örgüt olarak tanımlanan Palestine Action'a destek şüphesi kapsamında yapıldı. İngiliz polisi, Del Naja'nın pankart taşımasının yasaklı bir örgüte destek suçlaması kapsamında değerlendirildiğini bildirdi. Merseyside Polisi de gösteride Palestine Action'ı destekleyen materyaller taşıyan kişilere yönelik gözaltılar yapıldığını açıkladı.

(Foto: X) Gösteri, İngiliz sivil özgürlükler grubu Defend Our Juries tarafından, Palestine Action'a yönelik yasağın kaldırılması çağrısıyla düzenlenen "Lift the Ban" kampanyası kapsamında gerçekleştirildi. Eylem, İşçi Partisi'nin Liverpool'daki yıllık konferansı öncesinde yapıldı. "SOYKIRIMA KARŞIYIM, PALESTINE ACTION'I DESTEKLİYORUM" Del Naja, gözaltına alınmadan önce insan hakları avukatı Michael Mansfield KC ve Palestine Action'ın kurucu ortağı Huda Ammori ile birlikte İngiltere Başbakanı Andy Burnham'a yönelik bir video mesajında yer aldı. Üç isim, Palestine Action'a destek verdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan kişilere dikkat çekerek hükümete örgütün yasaklı listesinden çıkarılması çağrısında bulundu. Del Naja'nın gözaltına alınması, İngiltere'de Filistin'e destek eylemlerinde Terör Yasası'nın uygulanması konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. ROBERT DEL NAJA KİMDİR? 1965 doğumlu Robert Del Naja, "3D" sahne adıyla da tanınan İngiliz müzisyen ve görsel sanatçı. Del Naja, trip-hop müziğinin öncü gruplarından Massive Attack'ın kurucu üyeleri arasında yer alıyor. Vokalistlik ve şarkı yazarlığının yanı sıra görsel sanat alanındaki çalışmalarıyla da tanınıyor. Sanatçı, yıllardır Filistin konusunda kamuoyu önünde açıklamalarda bulunan isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Massive Attack da konserleri ve çeşitli kampanyalar aracılığıyla Gazze'de yaşananlara ilişkin mesajlar verdi. FİLİSTİN'E DESTEĞİ NEDENİYLE İLK KEZ GÜNDEMDE DEĞİL Del Naja'nın Liverpool'daki gözaltısı, Filistin'e yönelik açıklamaları nedeniyle yaşadığı ilk hukuki sorun değil. Sanatçı, Nisan 2026'da Londra'daki benzer bir Palestine Action destek gösterisinde de gözaltına alınmıştı.