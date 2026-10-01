Filistinli sanatçı Nai Barghouti, müziğini yalnızca bir sanat dalı olarak değil, yaşadığı coğrafyanın ve halkının sesini dünyaya ulaştırmanın bir aracı olarak görüyor.

Ödüllü besteci, şarkıcı ve flüt sanatçısı Barghouti, verdiği konser için İstanbul'a geldi. Sanatçı, Türkiye ziyaretinde A Haber Dış Haberler Editörü Fara Uçucu'ya özel röportaj verdi.

"GAZZE ŞAFAĞINI SORARSA, HİÇBİR KARANLIĞIN SONSUZA DEK SÜRMEDİĞİNİ SÖYLE"

Barghouti'nin şarkılarında Filistin'in yaşadığı acılar ve bölgede devam eden savaşların izleri önemli bir yer tutuyor.

Sanatçının eserlerinden birinde yer alan, "Gazze şafağını sorarsa ona hiçbir karanlığın sonsuza dek sürmediğini söyle" sözleri de Filistin halkının yaşadığı zorluklara ve umuda gönderme yapıyor.

Barghouti, müziği aracılığıyla Filistin'in yanı sıra Lübnan'ın da sesini dünyaya duyurmaya çalışıyor.

"TÜRK SEYİRCİSİ MÜZİĞİN İÇİNDE OLUYOR"

İstanbul'a ikinci kez geldiğini belirten Barghouti, Türk seyircisiyle ilgili deneyimini anlattı.

Barghouti, "Her iki seferde de deneyimim çok ama çok güzeldi. Türk seyirci çok güzel bir seyirci. Şarkıları bilmeseler, sözleri anlamasalar bile yine de müziğin içinde oluyorlar." dedi.

Sanatçı, Türkiye'deki izleyiciyle müzik üzerinden kurduğu bağın kendisi için özel olduğunu ifade etti.

"FİLİSTİNLİ OLMAM, MÜZİĞE BAŞLAMAMIN TEMEL NEDENİYDİ"

Müziğe başlama hikayesini de anlatan Barghouti, Filistinli kimliğinin sanat yolculuğunda önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Barghouti, "İşgal altında büyüyen Filistinli bir çocuk olarak kendimi ifade edebileceğim bir şeye ihtiyacım olduğunu hissettim. Müzik benim için her zaman kendimi ifade etmenin bir yolu oldu." ifadelerini kullandı.

Müziğin aynı zamanda dünyaya sesini duyurmanın en güçlü yollarından biri olduğunu belirten sanatçı, eserleriyle Filistin'in yaşadığı acıları anlatmaya devam ettiğini dile getirdi.