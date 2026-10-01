Pakistan, gece saatlerinde Afganistan'a hava saldırıları düzenledi.

Pakistan Enformasyon Bakanlığından yapılan açıklamada "güvenilir istihbarata" dayanılarak Afganistan'da "terör kamplarına ve sığınaklarına" hava saldırılarının düzenlendiği duyuruldu.



Açıklamada, saldırılarda 22 "teröristin" öldürüldüğü, "kollateral (ikincil) hasarın" önlenmesi için gerekli tedbirlerin alındığı bildirildi.



Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Pakistan'ın iki eyalete hava saldırısı düzenlediğini belirterek, "Saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 9 Afgan sivil yaşamını yitirirken 11 kişi de yaralanmıştır." ifadesini kullandı.