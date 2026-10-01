-°C
CANLI YAYIN

Pakistan, Afganistan'a hava saldırıları düzenledi; Kabil yönetimi 9 sivilin öldüğünü, İslamabad ise 22 teröristin öldürüldüğünü açıkladı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Pakistan, Afganistan'a hava saldırıları düzenledi; Kabil yönetimi 9 sivilin öldüğünü, İslamabad ise 22 teröristin öldürüldüğünü açıkladı

Pakistan, gece saatlerinde Afganistan'a hava saldırıları düzenledi.

Pakistan Enformasyon Bakanlığından yapılan açıklamada "güvenilir istihbarata" dayanılarak Afganistan'da "terör kamplarına ve sığınaklarına" hava saldırılarının düzenlendiği duyuruldu.

Açıklamada, saldırılarda 22 "teröristin" öldürüldüğü, "kollateral (ikincil) hasarın" önlenmesi için gerekli tedbirlerin alındığı bildirildi.

Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Pakistan'ın iki eyalete hava saldırısı düzenlediğini belirterek, "Saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 9 Afgan sivil yaşamını yitirirken 11 kişi de yaralanmıştır." ifadesini kullandı.

Bin Selmandan Mekke İttifakı mesajıBin Selmandan Mekke İttifakı mesajı BİN SELMAN'DAN "MEKKE İTTİFAKI" MESAJI
Pakistan’dan Suudi Arabistan’a destekPakistan’dan Suudi Arabistan’a destek PAKİSTAN'DAN SUUDİ ARABİSTAN'A DESTEK
Pakistanda intihar saldırısıPakistanda intihar saldırısı PAKİSTAN'DA İNTİHAR SALDIRISI
Pakistandan Türkiye MesajıPakistandan Türkiye Mesajı PAKİSTAN'DAN TÜRKİYE MESAJI

#Pakistan #Afganistan
Irak, ülkedeki tüm silahlı grupların silahsızlandırılması için düğmeye bastı! Sürecin Haziran 2027'ye kadar tamamlanmasını hedefliyor
Sonraki Haber
Irak, ülkedeki tüm silahlı grupların silahsızlandırılması için düğmeye bastı! Sürecin Haziran 2027'ye kadar tamamlanmasını hedefliyor
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın