Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir caminin yakınında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 16 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi yaralandı. Olayın intihar saldırısı olduğundan şüpheleniliyor. Patlamanın ardından caminin çatısı çökerken, bölgede acil durum ilan edildi.

Pakistan'da cuma namazı sırasında meydana gelen patlama paniğe neden oldu. Ülkenin kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinin Kohat bölgesinde, bir caminin yakınında şiddetli bir patlama meydana geldi.

İlk belirlemelere göre saldırıda 16 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi yaralandı. Patlamanın intihar saldırısı olduğundan şüpheleniliyor.

CUMA NAMAZI SIRASINDA PATLADI

Kurtarma yetkilisi Bilal Faizi, patlamanın Afganistan sınırındaki Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Kohat bölgesinde, polis bürolarının bulunduğu bir binanın yakınındaki camide meydana geldiğini açıkladı.

Faizi, yaralananların büyük bölümünün cuma namazı sırasında camide bulunan kişiler olduğunu belirtti.

HASTANEDE ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Patlamanın ardından yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi. Çok sayıda yaralının getirilmesi üzerine hastanede acil durum ilan edildi. Yerel polis, patlamanın şiddetinin çevredeki ev ve iş yerlerinde de ağır hasara yol açtığını bildirdi.

Yerel basından Geo News'un haberine göre, Kohat bölgesinde meydana gelen saldırıda patlayıcı yüklü bir araç, Eski Polis Hatları olarak bilinen ve merkezinde caminin bulunduğu yerleşkenin giriş kapısına çarparak infilak etti.

CAMİNİN ÇATISI ÇÖKTÜ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde patlamanın meydana geldiği caminin çatısının çöktüğü görüldü. Görüntülerde kurtarma ekipleri ve bölge sakinlerinin enkaz altında kalan kişileri çıkarmak için çalışma yürüttüğü, yaralıların ambulanslarla hastanelere taşındığı görüldü.

SALDIRIYI HENÜZ ÜSTLENEN OLMADI

Saldırıyı şu ana kadar herhangi bir grup üstlenmedi. Ancak saldırının, Pakistan'da resmi adı Tehrik-i Taliban Pakistan (TTP) olan Pakistan Talibanı tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor.