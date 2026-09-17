ÇOCUKLARA "MİNİ HESAP" DÖNEMİ

AB'nin önerdiği sistemde 13-15 yaş grubundaki çocukların sosyal medya kullanımı tamamen ortadan kaldırılmıyor.

Bunun yerine ebeveynlerin veya vasilerin oluşturup denetleyeceği sınırlı özelliklere sahip mini hesaplar devreye alınacak.

Bu hesaplarda kullanım süresinin de sınırlandırılması planlanıyor. Von der Leyen'in açıkladığı modele göre çocuklar bu hesapları günde en fazla bir saat kullanabilecek.

Böylece AB, çocukların dijital platformlara erişimini tamamen serbest bırakmak yerine yaşa göre farklılaştırılmış bir kontrol mekanizması oluşturmayı hedefliyor.