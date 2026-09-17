AB Komisyonu, 13 yaş altına sosyal medya yasağı ve 15 yaş altına kişisel hesap kısıtlaması öngören yasayı sunuyor
Avrupa Birliği, çocukların dijital platformlarda karşı karşıya kaldığı risklere karşı kapsamlı yeni düzenleme için harekete geçti. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 13 yaşın altındaki çocukların sosyal medya kullanımına izin verilmemesini, 15 yaşından küçüklerin ise kişisel hesap açamamasını öngören "AB Çocuk Yasası"nı açıkladı. 13-15 yaş arasındaki çocuklar için ebeveyn kontrolündeki sınırlı "mini hesaplar" gündeme gelirken, 15-18 yaş grubundaki kullanıcılar için platformlara güvenli tasarım zorunluluğu getirilmesi planlanıyor.
Avrupa Birliği, çocukların sosyal medya ve dijital platformlarla ilişkisini yeniden şekillendirecek kapsamlı bir düzenleme için düğmeye bastı.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı Birliğin Durumu konuşmasında, çocukların çevrim içi ortamda korunmasını hedefleyen "AB Çocuk Yasası"nın (EU Kids Act) hazırlanacağını duyurdu.
Komisyonun açıklamasına göre teklif, yaş gruplarına göre farklı koruma seviyeleri getirecek. Böylece çocukların sosyal medya kullanımında Avrupa Birliği genelinde ortak bir yaklaşım oluşturulması hedefleniyor.
13 YAŞIN ALTINA SOSYAL MEDYA YASAĞI
Düzenlemenin en dikkat çekici maddesi, 13 yaşın altındaki çocukların sosyal medya kullanımının engellenmesi olacak.
Von der Leyen, 13 yaşın altındaki çocuklar için sosyal medya kullanımına izin verilmemesini, 15 yaşın altındaki kullanıcıların ise kendi kişisel hesaplarını açamamasını öngördüklerini açıkladı.
Komisyonun yaklaşımında yaş grupları arasında kademeli bir sistem kurulması planlanıyor.
Buna göre:
13 yaşın altındaki çocuklar sosyal medya kullanamayacak.
15 yaşın altındaki çocuklar kişisel sosyal medya hesabı açamayacak.
13-15 yaş arasındaki kullanıcılar yalnızca ebeveyn veya vasi tarafından oluşturulan "mini hesapları" kullanabilecek.
Bu hesaplarda özellikler sınırlandırılacak ve günlük kullanım süresine bir saatlik sınır getirilecek.
15-18 yaş arasındaki kullanıcılar için platformlara "güvenli tasarım" yükümlülüğü getirilecek.