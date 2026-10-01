Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Yemen'deki Husilerin Medine-i Münevvere yakınlarındaki bir elektrik trafosuna İHA ile saldırı düzenlediğini açıkladı. Koalisyon sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, trafonun Mescid-i Nebevi'ye elektrik sağlayan altyapının parçası olduğunu belirtti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki İran destekli Husilerin Medine-i Münevvere yakınlarında elektrik altyapısına yönelik İHA saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Koalisyon güçleri sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, yaptığı açıklamada salı günü Medine yakınlarındaki Taiba bölgesinde bulunan bir elektrik trafosunun İHA ile hedef alındığını bildirdi.

"KORKAK BİR TERÖR EYLEMİ"

El-Maliki, saldırıyı "korkak bir terör eylemi" olarak nitelendirerek, olay yerinde yapılan incelemeler sonucunda elde edilen delillerin saldırının Husiler tarafından gerçekleştirildiğine işaret ettiğini söyledi.

Saldırı sonucunda trafonun devre dışı kaldığını belirten El-Maliki, bununla birlikte bölgedeki elektrik şebekesinde herhangi bir kesinti yaşanmadığını ifade etti. Sözcü, söz konusu trafonun Mescid-i Nebevi'ye elektrik sağlayan altyapının bir parçası olduğunu kaydetti.

Husileri sivil altyapıyı kasıtlı olarak hedef almakla suçlayan El-Maliki, Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere kutsal şehirlerine yönelik saldırılarla Müslümanların kışkırtılmaya çalışıldığını söyledi.

El-Maliki, koalisyon güçlerinin Husi saldırılarını caydırmak ve Mekke ile Medine'deki kutsal mekanların yanı sıra ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğini belirtti.

Husilerden ise olaya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.