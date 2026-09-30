İsrail İşgal Radyosu da uçağın uçak kaçırma girişimleriyle bağlantılı acil durum kodunu aktive ettiğini ve bir imdat sinyali gönderdiğini bildirdi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberine göre uçak, Ürdün hava sahası üzerinde seyrettiği sırada önce genel acil durumu ifade eden "7700" kodunu yayınladı. Uçak kısa süre sonra ise uçak kaçırılmasını ifade eden "7500" acil durum kodunu gönderdi.

Flightradar Ekran Görüntüsü

İSRAİL SAVAŞ UÇAKLARI HAVALANDI

Kanal 12'nin haberinde, acil durum sinyallerinin ardından İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının yolcu uçağına doğru havalandığı belirtildi.

Walla'nın aktardığı bilgilere göre de İsrail Hava Kuvvetleri, olası bir acil duruma karşı alarm seviyesini yükselterek savaş uçaklarını havalandırdı.

Uçakta yaklaşık 100 İsrail vatandaşının bulunduğu öne sürüldü.

UÇAK ÜRDÜN ÜZERİNDE DÖNDÜ, SUUDİ ARABİSTAN'A YÖNELDİ

Flightradar24 verilerine göre uçak, Ürdün hava sahası üzerinde yönünü değiştirerek geri dönüş yaptı ve daha sonra Suudi Arabistan hava sahasına girdi.

İsrail basınında yer alan bilgilere göre uçak bir süre Ürdün semalarında tur attıktan sonra Suudi Arabistan yönüne yönlendirildi.

Uçağın Suudi Arabistan'a inmesinin beklendiği ancak olayın gerçek nedeninin, uçak güvenli şekilde iniş yapana kadar yüzde 100 kesinlikle belirlenemeyeceği ifade edildi.

UÇAKLA İLETİŞİM KURULAMADIĞI İDDİASI

İsrail makamlarından aktarılan bilgilere göre uçağın İsrail'e iniş yapmasına izin verilmediği ve şu aşamada uçakla iletişim kurulamadığı belirtildi.

Walla'ya konuşan bir güvenlik yetkilisi ise olayın halen devam ettiğini ve henüz sonuçlanmadığını söyledi. Yetkili, uçakta neler yaşandığının belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Bir havacılık yetkilisi de uçağın Suudi Arabistan'a iniş yapmasının beklendiğini, ancak uçak iniş yapana kadar olayın tam olarak ne olduğunun kesin biçimde bilinmesinin mümkün olmadığını ifade etti.

NETANYAHU GÜVENLİK TOPLANTISI YAPTI

Öte yandan The Jerusalem Post'un haberine göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, savunma yetkilileriyle güvenlik toplantısı gerçekleştirdi.

Uçakta yaşanan olayın niteliği ve acil durum kodlarının neden aktive edildiğine ilişkin soruşturma sürüyor.

Olayla ilgili yeni gelişmelerin, uçağın Suudi Arabistan'a inişinin ardından netleşmesi bekleniyor.

FLYDUBAI UÇAĞINDAKİ ALARMDA YENİ GELİŞME! İSRAİL: KAÇIRILMA VAKASI DEĞİL

Dubai-Tel Aviv seferini yapan Flydubai yolcu uçağında yaşanan ve uçak kaçırılma alarmına neden olan olayla ilgili yeni gelişme yaşandı.

İsrail medyasının son dakika gelişmesi olarak duyurduğu bilgilere göre, Dubai-Tel Aviv seferini yapan uçağın dakikalar içinde Suudi Arabistan'a inmesi bekleniyor. Uçağın iniş yapmasının ardından olayın tüm ayrıntılarının netleşeceği bildirildi.

İSRAİL'DEN KRİTİK AÇIKLAMA

İsrail Başbakanlığı Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Flydubai uçağını ilgilendiren olayın bir uçak kaçırma vakası olmadığı belirtildi.

İsrail basını da İsrail makamlarının, Suudi Arabistan'a yönlendirilen BAE-İsrail seferinin kaçırılma vakası olmadığı değerlendirmesinde bulunduğunu aktardı.

Uçak, Dubai'den Tel Aviv'e gerçekleştirdiği sefer sırasında Ürdün hava sahası üzerinde önce genel acil durum anlamına gelen 7700, ardından uçak kaçırma durumlarında kullanılan 7500 kodunu yayınlamıştı.

Sinyallerin ardından İsrail Hava Kuvvetleri savaş uçaklarını alarma geçirirken, Flydubai uçağı rotasını değiştirerek Suudi Arabistan'a yönelmişti.

Uçağın Suudi Arabistan'a indiği belirtildi.

TEL AVİV-DUBAİ UÇAĞINDA ALARMIN PERDE ARKASI! PİLOTLAR NEDEN KAVGA ETTİ?

Tel Aviv-Dubai seferini yapan yolcu uçağında yaşanan kaçırılma alarmının perde arkasına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Pilotların kavga ettiği ve uçak kaçırma anlamına gelen "7500" kodunun yanlışlıkla verildiğinin açıklanması, olaya ilişkin soru işaretlerini artırdı.

A Haber Yayın Koordinatörü Orhan Sali ile AA Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz, yaşanan gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Cansın Helvacı'nın sorularını yanıtlayan Sali ve Boyraz, olayın son derece sıra dışı bir vaka olduğuna dikkat çekti.

Sali ve Boyraz, yaşananların yanı sıra olayın İsrail'de yaklaşan seçimler ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun son dönemdeki açıklamalarıyla olası bağlantısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.