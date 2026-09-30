Türkiye ve Suudi Arabistan arasında vize kolaylığı! 90 günlük muafiyet anlaşması onaylandı
Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, Türkiye ile diplomatik ve hususi pasaport hamillerinin karşılıklı olarak vizeden muaf tutulmasına ilişkin anlaşmayı onayladı. 6 Mayıs 2026'da Ankara'da imzalanan anlaşmada pasaport sahipleri, 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla vizesiz seyahat edebilecek.
Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, Türkiye ile diplomatik ve hususi pasaport hamillerinin vize yükümlülüğünden karşılıklı olarak muaf tutulmasına ilişkin anlaşmayı onayladı.
Ülkenin resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre Bakanlar Kurulu, başkent Riyad'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlığında toplandı.
DİPLOMATİK VE HUSUSİ PASAPORT HAMİLLERİNDE GEÇERLİ OLACAK
Toplantıda, Türkiye ile diplomatik ve hususi pasaport hamillerinin vize yükümlülüğünden karşılıklı olarak muaf tutulmasına ilişkin imzalanan anlaşma onaylandı.
KARAR TÜRKİYE'DE ONAYLANARAK RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANMIŞTI
Türkiye ve Suudi Arabistan, 6 Mayıs 2026'da Ankara'da düzenlenen Türkiye-Suudi Arabistan Koordinasyon Konseyi toplantısının ardından diplomatik ve hususi pasaport hamillerinin vize yükümlülüğünden karşılıklı olarak muaf tutulmasına ilişkin anlaşma imzalamıştı.
Bunun ardından, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında diplomatik ve hususi pasaport hamillerinin vize yükümlülüğünden karşılıklı olarak muaf tutulmasına ilişkin anlaşmayı onaylayan Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.
180 GÜNLÜK SÜRE İÇİNDE 90 GÜN VİZE MUAFİYETİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, söz konusu pasaport sahipleri her 180 günlük süre içinde 90 günü aşmayan bir süre için diğer tarafın ülkesine girmek, ülkesinden transit geçmek, ülkesinden çıkmak ve ülkesinde geçici olarak kalmak için vizeden muaf tutulacak.