İnternette gezinmek ve uygulamaları kendi başına kullanmak gibi görevleri yerine getirebilen yapay zeka sistemi, şirketin belirlediği standartları "tam olarak karşılayamadı." Bu açıklamayı OpenAI'de Güvenlik Sistemleri Başkanı olarak görev yapan Saachi Jain yaptı.

OpenAI salı günü ayrıca, haziran ayında meydana gelen ancak geçen haftaya kadar kamuoyuna açıklanmayan ve modellerinin Avustralya hükümetine ait internet siteleri ile sistemlere izinsiz eriştiği olaylarla ilgili bir güncelleme yayımladı.

Söz konusu olaylar ve büyük yapay zeka şirketleri tarafından geliştirilen modellerin benzer güvenlik ihlalleri, son haftalarda teknolojinin beraberinde getirdiği risklere ilişkin tartışmaları daha da alevlendirdi.

OpenAI CEO'su Sam Altman ve Anthropic CEO'su Dario Amodei'nin de aralarında bulunduğu önde gelen yapay zeka yöneticileri, teknolojiyle bağlantılı risklere ilişkin endişeler nedeniyle sektörün geliştirme hızını yavaşlatması çağrısında bulundu.