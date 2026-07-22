Uzman, yapay zekânın nasıl denetlenmesi gerektiğinin artık en önemli küresel sorulardan biri haline geldiğini belirterek, bu alanda uluslararası iş birliği çağrısı yaptı.

"Ancak bu teknolojiler zarar verme niyetindeki kişilerin eline geçerse sonuçları felaket olabilir."

Abbass, bugün gelişmiş yapay zekâ teknolojilerinin büyük ölçüde etik ve sorumlu kişilerin elinde bulunduğunu belirterek şu uyarıda bulundu:

Bunun temel nedeni ise Washington yönetiminin, bu sistemlerin kritik altyapılara yönelik siber saldırıları kolaylaştırabileceği yönündeki güvenlik endişeleri oldu.

Habere göre her iki şirket de söz konusu modellerin genel kullanıma sunulmasını bir süre ertelemek zorunda kaldı.

GPT-5.6 ile OpenAI'nin rakibi Anthropic tarafından geliştirilen son nesil Mythos serisi modeller, gelişmiş siber saldırılar gerçekleştirebilme potansiyelleri nedeniyle uzun süredir tartışılıyor.

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HUGGING FACE: DAHA ÖNCE BÖYLE BİR SALDIRIYLA KARŞILAŞMADIK

Hugging Face geçen hafta platformuna yönelik bir siber ihlal yaşandığını açıklamış ancak saldırının arkasında OpenAI'nin bulunduğunu duyurmamıştı.

Şirket, yaptığı açıklamada şu değerlendirmeyi paylaştı:

"Bu saldırı daha önce karşılaştığımız hiçbir olaya benzemiyordu. En önemli farkı ise saldırının baştan sona otonom bir yapay zekâ ajan sistemi tarafından yürütülmesi ve bizim de bunu büyük ölçüde kendi yapay zekâ sistemlerimiz sayesinde tespit edip analiz edebilmiş olmamızdı."

"KÖTÜ NİYET TAŞIMADIĞINA İNANIYORUZ"

Hugging Face CEO'su Clément Delangue, X platformunda yaptığı paylaşımda saldırının arkasında dünyanın önde gelen yapay zekâ laboratuvarlarından birinin olabileceğini düşündüklerini, çünkü kullanılan yapay zekâ ajanının son derece gelişmiş olduğunu söyledi.

Delangue, OpenAI'yi kastederek şu ifadeleri kullandı:

"Bunun arkasında kötü niyet olduğuna kesinlikle inanmıyoruz."

Ayrıca yaşanan olayın tamamen yapay zekâ tarafından bağımsız şekilde gerçekleştirilmiş olmasına dikkat çekerek, "Bütün bunların tamamen otonom biçimde gerçekleşmiş olması gerçekten akıl almaz." dedi.