OpenAI açıkladı: Yapay zekâ ajanları internete ulaştı, kendi başlarına siber saldırı düzenledi
ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, gelişmiş yapay zekâ modellerinin güvenlik testleri sırasında kontrolden çıkarak yazılımcılar arasında yaygın olarak kullanılan Hugging Face platformuna kendi başlarına siber saldırı düzenlediğini açıkladı. Şirket, olayı "benzeri görülmemiş bir siber güvenlik vakası" olarak nitelendirirken, Hugging Face ile ortak soruşturma başlatılacağını duyurdu.
San Francisco merkezli OpenAI'nin salı günü yaptığı açıklamaya göre olay, şirketin gelişmiş yapay zekâ modellerinin siber saldırı kabiliyetlerini ölçmek amacıyla yürüttüğü kontrollü testler sırasında yaşandı.
YAPAY ZEKâ İNTERNET ERİŞİMİ KAZANMANIN YOLUNU BULDU
Chatbot ve görüntü üretim sistemleri gibi araçların temelini oluşturan yapay zekâ modelleri, gerçek dünyada görevleri kendi başlarına yerine getirebildiklerinde "yapay zekâ ajanı (AI agent)" olarak adlandırılıyor.
OpenAI, olayın şirketin kısa süre önce tanıttığı GPT-5.6 Sol modeli ile henüz kamuoyuna sunulmayan daha gelişmiş bir yapay zekâ modelinin birlikte çalışması sırasında meydana geldiğini bildirdi.
Şirket, modelleri güvenlik amacıyla internet erişimi sınırlandırılmış dijital bir test ortamında (sandbox) siber güvenlik testlerine tabi tutuyordu.
Ancak OpenAI'nin yayımladığı blog yazısına göre yapay zekâ modelleri, kendilerine verilen görevi yerine getirebilmek için önemli miktarda işlem gücü harcayarak internet erişimi elde etmenin bir yolunu buldu.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kontrollü test ortamımızda çalışan modellerimiz, değerlendirme görevini çözebilmek amacıyla açık internete erişmenin bir yolunu bulmak için önemli miktarda işlem gücü harcadı."
HEDEFLERİNDE HUGGING FACE VARDI
İnternet bağlantısını sağlamayı başaran yapay zekâ modelleri daha sonra hedef olarak Hugging Face platformunu seçti.
Hugging Face, dünya genelinde yapay zekâ modelleri, veri setleri ve geliştirici araçlarının paylaşıldığı en büyük açık kaynak platformlarından biri olarak biliniyor.
OpenAI'ye göre sistem, değerlendirme testini "hileyle geçmesini sağlayacak gizli bilgileri" bulabilmek amacıyla platforma yönelik çok aşamalı saldırılar gerçekleştirdi. Şirket, yapay zekânın bu süreçte çalınmış kimlik bilgilerini kullanmak da dahil olmak üzere birden fazla saldırı yöntemini zincirleme şekilde uyguladığını açıkladı.
UZMAN: "BU GERÇEKTEN KORKUTUCU"
UNSW Canberra Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Profesörü Hussein Abbass, olayı AFP'ye değerlendirdi.
Abbass, yapay zekânın yalnızca Hugging Face'e saldırmadığını, platformun kendi güvenlik açıklarını tespit ederek bunlardan yararlanmaya çalıştığını söyledi.
"Bu birçok açıdan inanılmaz bir olay."
"Yalnızca Hugging Face'e saldırmadı. Platformun iç sistemlerine saldırarak kendi güvenlik açıklarını istismar etti."
"Ve bu gerçekten korkutucu."