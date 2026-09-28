İran lideri Mücteba Hamaney'in askeri danışmanı Rahim Safevi, ABD'ye yönelik olası yeni saldırı konusunda dikkat çeken bir açıklama yaptı. Safevi, “ABD'liler bir savaş daha başlatırsa, onlara karşı yeni bir cephe açılacak” dedi.

İran İşçi Haber Ajansına (ILNA) göre Safevi, ülkesine yönelik olası saldırılar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Safevi, Çabahar-Astara ve Reşd koridorları ile Doğu-Batı koridorunun yakında faaliyete geçeceğini, dolayısıyla İran'ın stratejik öneminin artacağını söyledi.

"YENİ CEPHE AÇILIR UYARISI"

Babulmendeb Boğazı'nın Hürmüz Boğazı'nın "akıllı yönetimine" eklenmesiyle olası yeni savaşın seyrinin değişeceğini savunan Safevi, "ABD'liler bir savaş daha başlatırsa, onlara karşı yeni bir cephe açılacak." dedi.

Safevi, 28 Şubat'ta başlayan savaş sırasında hiçbir sivil bölgeyi hedef almadıklarını öne sürerek, İran'ın yalnızca bölgedeki ABD üslerine saldırılar düzenlediğini ve ABD'nin artık bölgeye geri dönmeyeceğini söyledi.

"ABD VE İSRAİL BİLGİLERİ PAYLAŞIYORLAR"

ABD ve İsrail'in son savaşta yapay zekadan yararlanarak İran'a yönelik çeşitli saldırılar düzenlediğini iddia eden Safevi, şu ifadeleri kullandı:

"ABD ve İsrail, uydu aracılığıyla elde ettikleri bilgileri birbirleriyle paylaşıyorlar. Düşman, hem yapay zeka hem de casuslar aracılığıyla suikastlar düzenleme çabası içerisine girdi ve son savaşta hem yapay zeka hem de casuslarla bunu gerçekleştirdiler."

Rusya ve Çin'in İran'a siyasi ve medya desteği verdiğini belirten Safavi, bölge ülkelerinin İran'a yönelik tutumunda ise herhangi bir değişiklik yaşanmadığını söyledi.