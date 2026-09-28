İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Trump'ın 7 günlük ateşkes teklifini reddetmesine ilişkin açıklamalarda bulunarak yeni bir savaşa hazır olduklarını ve diplomasi kapılarını tamamen kapatmadıklarını belirtti. Arakçi ABD'li televizyon kanalı NBC'ye verdiği demeçte seçimin tamamen Trump'a bağlı olduğunu vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD televizyon kanalı NBC'ye konuştu. Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açma teklifini kamuoyu önünde reddetmesinin ardından ülkesinin ABD ile yeniden savaşa girmeye hazır olduğunu ancak diplomasiden henüz vazgeçmediğini söyledi.

İranlı bakan, NBC News'in "Meet the Press" programında yaptığı açıklamada, "Savaşın yeniden başlamasına tamamen hazırız. Yeni bir saldırı karşısında, bu kıyamet savaşı anlamına gelse bile kararlı duruyoruz. Aynı zamanda diplomasiye de hazırız. Seçim Başkan Trump'a bağlı" dedi.

"DİPLOMASİYE DÖNMEMEMİZ İÇİN HİÇBİR NEDEN YOK"

Trump'ın kamuoyuna yaptığı açıklamalara rağmen teklifin arabulucular aracılığıyla İran'a hâlâ resmi olarak iletilmediğini söyleyen Abbas Arakçi, İran'ın çatışmayı sona erdirecek bir anlaşmanın parçası olarak boğazı yeniden açmaya hazır olduğunu tekrarladı. İran Dışişleri Bakanı, "Bunun karşılığında yasadışı şekilde dondurulan paramızın ve varlıklarımızın serbest bırakılmasını istiyoruz. Petrolümüzü satabilmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Diplomasiye vurgu yapan Arakçi, "Bize sorarsanız diplomasiye dönmememiz için hiçbir neden yok. Hala diplomasi için çaba gösteriyorum, çünkü barış için hiçbir fırsatı kaçırmamamız gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

ABD'deki ara seçimlerle ilgilenmediklerini vurgulayan Arakçi, "Biz ulusal çıkarlarımızla ilgileniyoruz" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Trump'ın 7 günlük ateşkes kararını reddetmesine ilişkin İran'ın savaşa ve diplomasiye hazır olduğunu belirtti. (Foto: AA)

"BU AŞAMADA GÜVEN İNŞA ETMEYE KARAR VERDİK"

ABD ile zenginleştirilmiş uranyum konusunda görüşmeye hazır olduklarını belirten Abbas Arakçi, "2025 ve 2026 yıllarında yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş nükleer malzememiz konusunda bir teklif sunduk ve eğer iyi niyetlerini ve barış konusundaki gerçek kararlılıklarını gösterirlerse bu hala değerlendirilebilecek bir seçenek. Nükleer konuların tamamını daha sonraki aşamalara bırakmaya ve bu aşamada güven inşa etmeye karar verdik" diye konuştu. Arakçi, Tahran'ın önerdiği yedi günlük planın özellikle Washington ile güven oluşturmayı amaçladığını belirtti.

"OLDUKÇA ALAYCI BİR GİRİŞİMDİ"

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mike Waltz, Arakçi'nin röportajından önce "Meet the Press" programında İran tarafından sunulan planın "bir dizi nedenden dolayı" reddedildiğini söyledi. Mike Waltz, "Bence bu, kabul edilemez olduğunu bildikleri bir şeyi masaya koymaya yönelik oldukça alaycı bir girişimdi. Ablukanın, uluslararası yaptırımların kaldırılmasını ve milyarlarca dolarlık varlığa erişim talep ediyorlardı" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Mike Waltz, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a güvenmediğini belirterek, "Birkaç ay önce yeniden denemiş olmamızın ardından Başkan'ın bu kez İran'a güvenmemesi bence oldukça anlaşılır. Başkan, İran'ın nükleer silahla dünyayı tehdit etmesine karşı güvenliği sağlamak için tüm seçenekleri masada tutacak" dedi.

Trump'ın hangi anlaşmayı kabul edeceği sorulan Waltz, "Başkan adına müzakere yapmayacağım. Bu, gelecek nesli İran'ın dünyayı nükleer silahla tehdit etmesinden korumakla ilgili" dedi.

İRAN, KATAR ARACILIĞIYLA ABD'YE PLAN SUNMUŞTU

İran, bu hafta New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında arabulucu Katar aracılığıyla ABD'ye iletilen planın parçası olarak Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmayı ve küresel petrol ticareti açısından kritik öneme sahip boğazdan normal deniz geçişini 7 gün içinde yeniden başlatmayı teklif etmişti. Trump, dün bu teklifi reddettiğini söyleyerek, "Tekliflerini reddettim. Çok ağır kaybettikleri için Boğaz'ı derhal açacakları bir anlaşma yapmak istiyorlar" demişti.