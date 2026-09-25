New York Times duyurdu: İran, savaşı sona erdirmek için ABD’ye 7 günlük plan sundu, Hürmüz Boğazı yeniden açılacak
New York Times'ın haberine göre İran, ABD'ye savaşı sona erdirmek için 7 günlük bir plan sundu. Tahran'ın teklifine göre çatışmalar duracak, ABD İran'a yönelik bazı yaptırımları kaldıracak ve yedinci günün sonunda Hürmüz Boğazı yeniden açılacak. Ardından İran'ın nükleer programına ilişkin kapsamlı müzakereler başlayacak.
İran ile ABD arasındaki savaşta dikkat çeken bir diplomasi trafiği yaşanıyor.
New York Times (NYT), İran'ın Washington'a çatışmaları sona erdirmeyi hedefleyen 7 günlük bir plan sunduğunu yazdı. Habere göre teklif, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını ve İran'ın nükleer programına ilişkin görüşmelerin yeniden başlatılmasını içeriyor.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de BM Genel Kurulu kapsamında düzenlediği basın toplantısında Washington'a böyle bir teklif iletildiğini doğruladı.
İRAN'DAN WASHINGTON'A 7 GÜNLÜK PLAN
NYT'nin aktardığına göre İran'ın önerisi kapsamında 7 gün boyunca tüm cephelerde çatışmaların durması öngörülüyor.
Bu süreçte Lübnan da dahil olmak üzere çatışmaların sona ermesi, ABD'nin İran'ın dondurulmuş varlıklarını serbest bırakması, İran petrolüne yönelik yaptırımlardan feragat etmesi ve İran'a uygulanan deniz ablukasını kaldırması isteniyor.
İran'ın şartlarına göre 7. günün sonunda Hürmüz Boğazı yeniden açılacak.
Ardından İran'ın nükleer programına ilişkin kapsamlı müzakerelerin derhal başlaması planlanıyor.
Arakçi, "Arabulucular aracılığıyla ABD'ye bir plan sunduk. Belirli şartların yerine getirilmesi halinde Hürmüz Boğazı yedinci günün sonunda açılacak ve görüşmeler yeniden başlayacak." dedi.
HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN KRİTİK TEKLİF
İran'ın önerisindeki en dikkat çekici başlıklardan biri Hürmüz Boğazı.
Dünyanın en önemli enerji geçiş noktalarından biri olan boğazın savaş nedeniyle kapanması, küresel enerji piyasalarında ciddi dalgalanmalara neden oldu.
NYT'ye göre İran'ın planı, çatışmaların sona ermesinden sonra boğazın yeniden açılmasını öngörüyor.
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, anlaşmanın sağlanması halinde Hürmüz Boğazı'nın yedinci günün sonunda açılacağını söyledi.
ABD: "ACELE ETMEYECEĞİZ"
İran'ın teklifine Washington'dan henüz nihai bir kabul gelmiş değil.
NYT'nin görüştüğü görüşmeler hakkında bilgi sahibi Amerikalı bir yetkili, ABD yönetiminin arabulucular üzerinden "olumlu ve yapıcı" görüşmeler yürüttüğünü söyledi.
Ancak yetkili, Washington'ın bir anlaşmaya varmak için acele etmeyeceğini belirtti.
Bu açıklama, Tahran'ın hızlı bir takvim önerdiği görüşmelerde Washington'ın daha temkinli hareket ettiğine işaret ediyor.
TRUMP İLE PEZEŞKİYAN BM'DE KARŞI KARŞIYA GELDİ
İran'ın teklifinin gündeme geldiği saatlerde ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan BM Genel Kurulu'nda birbirinden sert açıklamalarda bulundu.
NYT'nin aktardığına göre Trump, İran'ın anlaşmaya yanaşmaması halinde "yok etme" tehdidinde bulunurken, Pezeşkiyan ülkesinin baskıya boyun eğmeyeceğini söyledi.
Buna rağmen iki ülke arasında perde arkasında diplomatik temasların sürdüğü belirtiliyor.