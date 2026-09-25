İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de BM Genel Kurulu kapsamında düzenlediği basın toplantısında Washington'a böyle bir teklif iletildiğini doğruladı.

New York Times (NYT), İran'ın Washington'a çatışmaları sona erdirmeyi hedefleyen 7 günlük bir plan sunduğunu yazdı. Habere göre teklif, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını ve İran'ın nükleer programına ilişkin görüşmelerin yeniden başlatılmasını içeriyor.

İran ile ABD arasındaki savaşta dikkat çeken bir diplomasi trafiği yaşanıyor.

İRAN'DAN WASHINGTON'A 7 GÜNLÜK PLAN

NYT'nin aktardığına göre İran'ın önerisi kapsamında 7 gün boyunca tüm cephelerde çatışmaların durması öngörülüyor.

Bu süreçte Lübnan da dahil olmak üzere çatışmaların sona ermesi, ABD'nin İran'ın dondurulmuş varlıklarını serbest bırakması, İran petrolüne yönelik yaptırımlardan feragat etmesi ve İran'a uygulanan deniz ablukasını kaldırması isteniyor.

İran'ın şartlarına göre 7. günün sonunda Hürmüz Boğazı yeniden açılacak.

Ardından İran'ın nükleer programına ilişkin kapsamlı müzakerelerin derhal başlaması planlanıyor.

Arakçi, "Arabulucular aracılığıyla ABD'ye bir plan sunduk. Belirli şartların yerine getirilmesi halinde Hürmüz Boğazı yedinci günün sonunda açılacak ve görüşmeler yeniden başlayacak." dedi.