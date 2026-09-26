Mücteba Hamaney'in yaralandığı saldırının detayları ortaya çıktı

İran Uzmanlar Meclisi Üyesi Ayetullah Muhsin Haydari, İran lideri Mücteba Hamaney'in savaşın başında düzenlenen saldırılarda ağır yaralandığını ve kaldırıldığı hastanelerin ABD ile İsrail tarafından hedef alınması üzerine enkaz altından kurtarıldığını açıkladı.

Haydari, El Arabi kanalına verdiği röportajda, Mücteba Hamaney'in İran'ın eski lideri Ali Hamaney'in ofisine yönelik saldırıda yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Haydari, ABD ve İsrail'in, Mücteba Hamaney'in bulunabileceği üç hastaneyi de bombaladığını, Hamaney'in ise saldırıya uğrayan üçüncü hastanenin enkazından çıkarıldığını kaydetti.

Sonraki süreçte Hamaney'in sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendiklerini ve ülkeyi yönetme kapasitesi ile fıkıh bilgisini teyit ettiklerini dile getiren Haydari, Uzmanlar Meclisi olarak herhangi bir kurum veya kuruluşla istişare etmeden kendisini devrim lideri seçtiklerini söyledi.