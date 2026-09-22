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Netanyahu New York’ta sıkıştı: UCM tutuklama kararı, Gazze protestoları ve iptal edilen temaslar gündemde

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze soykırımı nedeniyle hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tutuklama kararı bulunan bir isim olarak BM Genel Kurulu için New York'a geliyor. Ancak ziyaret öncesi programın büyük ölçüde kısaltılması, protesto hazırlıkları ve New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ile yaşanan tutuklama tartışması dikkat çekiyor. Netanyahu'nun şehirde gecelememesi, Elon Musk ile planlanan Teksas görüşmesinin iptal edilmesi ve Başkan Trump ile görüşmesinin programda bulunmaması, katil korkularını gözler önüne serdi.

Netanyahu New York’ta sıkıştı: UCM tutuklama kararı, Gazze protestoları ve iptal edilen temaslar gündemde 1

İsrail Başbakanı Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'nda konuşma yapmak üzere New York'a geliyor. Ancak İsrail basınında yer alan bilgilere göre Netanyahu'nun ABD programı önceki planlara kıyasla önemli ölçüde daraltıldı.

Netanyahu'nun New York'ta gecelememesi ve BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasının ardından kısa süre içinde ABD'den ayrılması planlanıyor. Associated Press de Netanyahu'nun BM konuşması için yaklaşık 24 saatlik kısa bir New York ziyareti gerçekleştireceğini bildirdi.

Netanyahu New York’ta sıkıştı: UCM tutuklama kararı, Gazze protestoları ve iptal edilen temaslar gündemde 2

JFK YERİNE NEW JERSEY SEÇENEĞİ

Netanyahu'nun uçağının New York'taki JFK Havalimanı yerine New Jersey'deki Newark Liberty Uluslararası Havalimanı veya bölgedeki bir askeri havaalanına yönelmesi bekleniyor.

New York Belediye Başkanı Mamdani'nin Netanyahu'nun ziyareti öncesinde yaptığı açıklamalar ve şehirde beklenen protestolar, ziyaretin güvenlik ve lojistik boyutunu daha da dikkat çekici hale getirdi.

New York Belediye Başkanlığı ise BM Genel Kurulu dönemindeki protestolar için güvenlik hazırlıklarının sürdüğünü belirtiyor. NYPD, katil Netanyahu'nun ziyareti sırasında gösterilerin artmasının beklendiğini ve barışçıl protestoların anayasal ifade özgürlüğü kapsamında kolaylaştırılacağını açıkladı.

Netanyahu New York’ta sıkıştı: UCM tutuklama kararı, Gazze protestoları ve iptal edilen temaslar gündemde 3

MAMDANİ'NİN SÖZLERİ KATİLİN ATAKLARINI TETİKLEDİ

Netanyahu'nun New York ziyareti öncesinde en fazla gündeme gelen başlıklardan biri de Mamdani'nin açıklamaları oldu.

Mamdani daha önce soykırımcı Netanyahu'nun New York'a gelmesi halinde Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) tutuklama kararının uygulanması konusunda şehir yönetiminin ne yapabileceğini değerlendirdiğini söylemişti.

Netanyahu New York’ta sıkıştı: UCM tutuklama kararı, Gazze protestoları ve iptal edilen temaslar gündemde 4

Ancak daha sonra New York yönetiminin Netanyahu'yu tutuklamak için bağımsız bir yasal yetkiye sahip olmadığını kabul etti. Mamdani, buna rağmen ABD federal hükümetine UCM'nin kararını uygulaması çağrısında bulundu.

Bu tartışmanın ardından Netanyahu'nun New York ziyareti, yalnızca BM Genel Kurulu'ndaki konuşması açısından değil, şehirdeki siyasi ve hukuki tartışmalar nedeniyle de yakından takip ediliyor.

Netanyahu New York’ta sıkıştı: UCM tutuklama kararı, Gazze protestoları ve iptal edilen temaslar gündemde 5

PROTESTO HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'nda yapacağı konuşma öncesinde New York'ta çeşitli protesto gösterileri düzenlenmesi bekleniyor.

New York Belediye Başkanı Mamdani ise güvenlik hazırlıkları nedeniyle protestolara katılmayacağını, görevini şehirde güvenliği sağlamak ve BM Genel Kurulu'nun yol açacağı yoğunluğu yönetmek üzerine sürdüreceğini belirtti. NYPD de Genel Kurul haftasında protesto faaliyetlerinde artış beklendiğini açıkladı.

Netanyahu New York’ta sıkıştı: UCM tutuklama kararı, Gazze protestoları ve iptal edilen temaslar gündemde 6

İsrail tarafında ise geçen yıl Netanyahu'nun konuşması sırasında yaşanan diplomatik salon terklerinin bu yıl da tekrarlanabileceği değerlendiriliyor. Associated Press, Netanyahu'nun bu yılki konuşmasının da yoğun protesto ve siyasi tartışmaların gölgesinde gerçekleşmesinin beklendiğini aktardı.

Netanyahu New York’ta sıkıştı: UCM tutuklama kararı, Gazze protestoları ve iptal edilen temaslar gündemde 7

ELON MUSK GÖRÜŞMESİ DE İPTAL EDİLDİ

Netanyahu'nun ABD programındaki en dikkat çekici değişikliklerden biri de Elon Musk ile yapılması planlanan görüşmenin iptal edilmesi oldu.

İsrail basınına göre Netanyahu'nun ekibi Teksas ziyareti için hazırlık yapmıştı. Ancak bu durak daha sonra iptal edildi. İsrailli yetkililer, yakıt ikmali gerekliliği ve ABD tarafındaki son dakika düzenlemeleri nedeniyle programın lojistik açıdan zorlaştığını iddia etti. Ancak katilin korkusunun karşılaşacağı protestolar olduğu değerlendiriliyor.

Böylece Netanyahu'nun ABD ziyareti, Teksas'taki planlanan temasın da kaldırılmasıyla daha kısa bir programa dönüştü.

Netanyahu New York’ta sıkıştı: UCM tutuklama kararı, Gazze protestoları ve iptal edilen temaslar gündemde 8

TRUMP İLE GÖRÜŞME PROGRAMDA YOK

Netanyahu'nun ABD ziyareti öncesinde dikkat çeken bir diğer konu ise Başkan Trump ile görüşme planının bulunmaması.

İsrailli yetkililer, Netanyahu'nun programının hâlâ kesinleşmekte olduğunu belirtirken ABD'li yetkililer Trump'ın BM Genel Kurulu haftasındaki yoğun programı nedeniyle şu aşamada Netanyahu ile bir görüşmenin planlanmadığını ifade etti. Netanyahu'nun Trump'la son görüşmesi temmuz ayında gerçekleşmişti.

Netanyahu New York’ta sıkıştı: UCM tutuklama kararı, Gazze protestoları ve iptal edilen temaslar gündemde 9

BM KONUŞMASININ MERKEZİNDE İRAN OLACAK

Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'nda yapacağı konuşmada İran'ın önemli bir başlık olması bekleniyor.

Bölgedeki savaşın ve İran'la yaşanan çatışmanın BM Genel Kurulu'nun bu yılki gündeminde öne çıkması, Netanyahu'nun konuşmasını da yakından takip edilen başlıklardan biri haline getiriyor. AP'ye göre Netanyahu'nun BM kürsüsünde İsrail'in askeri politikalarını ve İran'la ilgili yaklaşımını savunması bekleniyor.

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