Netanyahu'nun New York'ta gecelememesi ve BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasının ardından kısa süre içinde ABD'den ayrılması planlanıyor. Associated Press de Netanyahu'nun BM konuşması için yaklaşık 24 saatlik kısa bir New York ziyareti gerçekleştireceğini bildirdi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'nda konuşma yapmak üzere New York'a geliyor. Ancak İsrail basınında yer alan bilgilere göre Netanyahu'nun ABD programı önceki planlara kıyasla önemli ölçüde daraltıldı.

New York Belediye Başkanlığı ise BM Genel Kurulu dönemindeki protestolar için güvenlik hazırlıklarının sürdüğünü belirtiyor. NYPD, katil Netanyahu'nun ziyareti sırasında gösterilerin artmasının beklendiğini ve barışçıl protestoların anayasal ifade özgürlüğü kapsamında kolaylaştırılacağını açıkladı.

New York Belediye Başkanı Mamdani'nin Netanyahu'nun ziyareti öncesinde yaptığı açıklamalar ve şehirde beklenen protestolar, ziyaretin güvenlik ve lojistik boyutunu daha da dikkat çekici hale getirdi.

Netanyahu'nun uçağının New York'taki JFK Havalimanı yerine New Jersey'deki Newark Liberty Uluslararası Havalimanı veya bölgedeki bir askeri havaalanına yönelmesi bekleniyor.

Mamdani daha önce soykırımcı Netanyahu'nun New York'a gelmesi halinde Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) tutuklama kararının uygulanması konusunda şehir yönetiminin ne yapabileceğini değerlendirdiğini söylemişti.

Netanyahu'nun New York ziyareti öncesinde en fazla gündeme gelen başlıklardan biri de Mamdani'nin açıklamaları oldu.

Ancak daha sonra New York yönetiminin Netanyahu'yu tutuklamak için bağımsız bir yasal yetkiye sahip olmadığını kabul etti. Mamdani, buna rağmen ABD federal hükümetine UCM'nin kararını uygulaması çağrısında bulundu.

Bu tartışmanın ardından Netanyahu'nun New York ziyareti, yalnızca BM Genel Kurulu'ndaki konuşması açısından değil, şehirdeki siyasi ve hukuki tartışmalar nedeniyle de yakından takip ediliyor.