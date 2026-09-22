Netanyahu New York’ta sıkıştı: UCM tutuklama kararı, Gazze protestoları ve iptal edilen temaslar gündemde
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze soykırımı nedeniyle hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tutuklama kararı bulunan bir isim olarak BM Genel Kurulu için New York'a geliyor. Ancak ziyaret öncesi programın büyük ölçüde kısaltılması, protesto hazırlıkları ve New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ile yaşanan tutuklama tartışması dikkat çekiyor. Netanyahu'nun şehirde gecelememesi, Elon Musk ile planlanan Teksas görüşmesinin iptal edilmesi ve Başkan Trump ile görüşmesinin programda bulunmaması, katil korkularını gözler önüne serdi.
İsrail Başbakanı Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'nda konuşma yapmak üzere New York'a geliyor. Ancak İsrail basınında yer alan bilgilere göre Netanyahu'nun ABD programı önceki planlara kıyasla önemli ölçüde daraltıldı.
Netanyahu'nun New York'ta gecelememesi ve BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasının ardından kısa süre içinde ABD'den ayrılması planlanıyor. Associated Press de Netanyahu'nun BM konuşması için yaklaşık 24 saatlik kısa bir New York ziyareti gerçekleştireceğini bildirdi.
JFK YERİNE NEW JERSEY SEÇENEĞİ
Netanyahu'nun uçağının New York'taki JFK Havalimanı yerine New Jersey'deki Newark Liberty Uluslararası Havalimanı veya bölgedeki bir askeri havaalanına yönelmesi bekleniyor.
New York Belediye Başkanı Mamdani'nin Netanyahu'nun ziyareti öncesinde yaptığı açıklamalar ve şehirde beklenen protestolar, ziyaretin güvenlik ve lojistik boyutunu daha da dikkat çekici hale getirdi.
New York Belediye Başkanlığı ise BM Genel Kurulu dönemindeki protestolar için güvenlik hazırlıklarının sürdüğünü belirtiyor. NYPD, katil Netanyahu'nun ziyareti sırasında gösterilerin artmasının beklendiğini ve barışçıl protestoların anayasal ifade özgürlüğü kapsamında kolaylaştırılacağını açıkladı.
MAMDANİ'NİN SÖZLERİ KATİLİN ATAKLARINI TETİKLEDİ
Netanyahu'nun New York ziyareti öncesinde en fazla gündeme gelen başlıklardan biri de Mamdani'nin açıklamaları oldu.
Mamdani daha önce soykırımcı Netanyahu'nun New York'a gelmesi halinde Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) tutuklama kararının uygulanması konusunda şehir yönetiminin ne yapabileceğini değerlendirdiğini söylemişti.
Ancak daha sonra New York yönetiminin Netanyahu'yu tutuklamak için bağımsız bir yasal yetkiye sahip olmadığını kabul etti. Mamdani, buna rağmen ABD federal hükümetine UCM'nin kararını uygulaması çağrısında bulundu.
Bu tartışmanın ardından Netanyahu'nun New York ziyareti, yalnızca BM Genel Kurulu'ndaki konuşması açısından değil, şehirdeki siyasi ve hukuki tartışmalar nedeniyle de yakından takip ediliyor.
PROTESTO HAZIRLIKLARI BAŞLADI
Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'nda yapacağı konuşma öncesinde New York'ta çeşitli protesto gösterileri düzenlenmesi bekleniyor.
New York Belediye Başkanı Mamdani ise güvenlik hazırlıkları nedeniyle protestolara katılmayacağını, görevini şehirde güvenliği sağlamak ve BM Genel Kurulu'nun yol açacağı yoğunluğu yönetmek üzerine sürdüreceğini belirtti. NYPD de Genel Kurul haftasında protesto faaliyetlerinde artış beklendiğini açıkladı.