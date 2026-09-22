Katil İsrail ordusuna bağlı güvenlik yetkililerinin, halihazırda 14 operasyonel denizaltıya sahip olan ve bu sayıyı önümüzdeki yıllarda 18'e çıkarması beklenen Türk Deniz Kuvvetlerinin gücünü gerekçe göstererek siyonist Tel Aviv yönetimine denizaltı filosunu yeni alımlarla 8'e çıkarma tavsiyesinde bulunduğu belirtildi.

İsrail işgal güçlerine ait radyonun haberinde, siyonist İsrail'in Türk Deniz Kuvvetlerinin denizaltı konusunda güçlenmesini yakından takip ettiği ve buna karşı Almanya yapımı "yeni ve ileri teknoloji" araçlarla denizaltı filosunu genişletme hamlesi yaptığı belirtildi. Haberde, Türkiye'nin halihazırda 14 operasyonel denizaltıya sahip olduğu ve bu sayının 18'e çıkarılacağı, buna karşılık İsrail'in 5 denizaltısının bulunduğu ve 6'ncı denizaltının yakında ülkeye ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

Fotoğraf: AA ÇARESİZLİKLERİ ORTAYA ÇIKTI Siyonist yetkililerin denizaltı filosunun 8'e çıkarılması yönündeki tavsiyesini siyasi yönetime sunduğuna işaret edilen haberde, Almanya ile yapılan son anlaşma uyarınca Tel Aviv'in aynı fiyattan 7'nci denizaltıyı satın alma opsiyonunun bulunduğu ancak bu hakkın henüz kullanılmadığı ifade edildi. Haberde, yetkililerin öncelikle fiyat artışı yaşanmadan bu opsiyonu devreye sokma, ardından da 8'inci denizaltıyı satın alma görüşünde olduğu bildirildi.