ABD Başkanı Donald Trump, İran’la seçimden sonra bir anlaşmaya varılacağına inandığını belirterek Tahran yönetimine ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. ABD’nin yeniden güçlendiğini ve ülkeye tarihte görülmemiş ölçüde para aktığını söyleyen Trump, İran konusunda önünde önemli bir karar bulunduğunu ifade etti. Petrol fiyatlarının düşeceğini dile getiren Trump, İran’ın uluslararası alanda yalnızlaştırılması gerektiğini savunarak tüm ülkeleri Tahran’ın izole edilmesi konusunda ABD’ye katılmaya çağırdı.

ABD Başkanı Donald Trump BM'nin 81. Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Trump açıklamalarında İran ile anlaşmaya ilişkin mesaj verirken İran yönetimini "korkak ve ödlek" olarak nitelendirdi. TRUMP'TAN İRAN'A NÜKLEER REST: "TERÖR VE ÖLÜM YAYABİLİRDİ" İşte Donald Trump'ın açıklamaları: Amerika geri döndü ve ülkemiz bugün şimdiye kadarkinden çok daha güçlü. Ekonomimiz şu anda dünyanın en iyisi. Ordumuz dünyanın en güçlüsü. Teknolojimiz hiç kimsenin gerisinde kalmıyor ve her konuda ilerideyiz. Enerjimiz bütün dünyaya yayılıyor ve Amerika yükseliyor. Gücümüz artıyor. Ülkemiz şimdiye kadarkinden çok daha iyi bir durumda ve geleceğimiz de çok parlak. Ofisi devraldığımdan beri 1 milyondan fazla özel sektör istihdamı sağladık ve şu anda Amerika'da istihdam, tarihimizin en yüksek noktasında. Geçtiğimiz hafta açıklandığı kadarıyla yoksulluk oranı, Amerikan tarihindeki en düşük değere düştü. Şu anda geçtiğimiz yıl 1,5 milyon yoksulu kurtardık ve Afrikalı Amerikalıların sıkıntılarını çözdük. Gerçek hane gelirlerini tarihin en yüksek seviyesine çıkarttık ve yüzde 87 artırdık. İlk dönemimde yaptığımın da üstüne çıktım ve ilk günümüzden bu yana yönetimimizle birlikte gereksiz bütün yönergeleri ve yasaları ortadan kaldırmak üzere harekete geçtik. "DÜNYANIN EN ATEŞLİ ÜLKESİYİZ" Amerika tarihindeki en büyük vergi indirimlerini gerçekleştirdik ve Amerika'ya şu anda tarihimizdekinden çok daha büyük yatırımlar yapılıyor. Hatta dünya tarihinde hiçbir ülkeye bu kadar yatırım yapılmamıştı. Ayrıca borsamızda rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor ve bu yalnızca geçtiğimiz 12 ayda gerçekleşti. Ayrıca 21 trilyon dolarlık yatırım sözü aldık. Ve tabii ki kıyasladığımız dört yıllık sürede önceki yönetim 1 trilyon dolar almıştı. Bir buçuk yıl önce ülkemiz ölüyordu. Ancak şu anda dünyanın en sıcak, en ateşli ülkesiyiz. "ABD'Yİ KARANLIK ÇAĞDAN ALTIN ÇAĞINA ÇEVİRİYORUZ" Görevi devraldığımdan bu yana sınırlarımızı sağlamlaştırdık. Dünyanın en güvensiz sınırlarına sahiptik. Ancak şu anda davetli olmayan kimse Amerika'ya giremiyor. Geçtiğimiz 16 ayda sıfır yasa dışı göçmen Amerika'ya girdi ve bunu da çok sofistike, çok becerikli insanlar sayesinde öğrendik. Bu verileri size sunanlar Trump yönetimi değil. Kendimiz raporlamadık bunları ve şu anda 125 yılın en düşük seviyesine getirdik işsizliğimizi ve suç oranını. Tennessee, Louisiana'da ve her yerde suç oranını yüzde 80 azalttık. 12 Ocak'ta ve 20 Ocak'ta Washington D.C. suçun yuvasıydı. Ancak şu anda suçu yüzde 87 azalttık ve yüzde 100'e doğru gidiyoruz. Çoğunuz oraya gitmemiş olabilir. Ancak turizm şu anda çok arttı, restoranlar doldu ve insanlar ülkemizin başkentiyle yıllardır olmadığı şekilde gurur duyuyor. ABD ordusuna da geçtiğimiz 12 ayda tarihimizdeki en büyük yatırımlar yapıldı ve bu dönemde de 1,5 trilyon dolara ulaşacağız. Amerika'nın karanlık çağını devraldık önceki yönetimden ve şu anda bunu Amerika'nın altın çağına çeviriyoruz. Bütün dünya yükselişte. Bizim zenginliğimiz, gücümüz, ruhumuz ve momentumumuzla birlikte çok güçlü, çok enerjik bir ABD bütün dünyayı yükseltiyor ve aynı şekilde devraldığımız sorunları çözmeye yöneldiğimiz gibi, aynı zamanda kararlılığımızla birlikte dünyanın da bütün sahnelerinde harekete geçtik.

"BARIŞ GETİRDİM" Çok uzun süredir devam eden küresel sorunları çözmeye başladık. Şu anda bu odada bir sürü çok önemli lider var. Çoğunuzu çok iyi tanıyorum. Ancak çok kısa bir sürede dünyayı daha güzel, daha güvenli ve çocuklarımız için daha güvenli bir hale getirmeye çalıştık. Dünyanın en önemli ülkesinin başkanı olarak tehditlerin büyümesine izin verme gibi bir niyetim yok. Sorunlar var oldukça daha da zor çözülen hale gelir ve ben de üstüme düşeni yaptım. Barış getireceğim dedim ve barış getirdim. Başkaları bütün tehditleri yok sayarken ben onlarla yüzleştim. Başkaları cesaretten bahsederken Amerika bu cesareti gösterdi. Başkaları güç vaat ederken ben Amerika'nın dünyanın en güçlü ülkesi olması için elimden geleni yaptım. Bir sürü ülkeyle birlikte çalıştık. Bu odadaki ülkelerle ve bir sürü sorunla baş ettik. Yılların bitmemiş meselelerini bitirmek üzerine uğraştık ve bu tehlikelerden biri de çok iyi bir örnektir. "İRAN ORTA DOĞU'NUN ZORBASI" Dünyadaki en büyük sorunlardan biri olarak, dünyadaki bütün terörün en büyük sponsoru İran İslam Cumhuriyeti. 51 yıldır fanatik İran rejimi kan dökerek yönetimini sürdürdü. Kaos yarattı bütün Orta Doğu'da ve ötesinde. Onlar Orta Doğu'nun zorbalarıydı. Ancak artık zorba değiller. Siyasete atıldığım ilk günden bu yana şunu söyledim. İran'ın nükleer silahlara asla erişmesine müsaade etmeyeceğim. Ve geçen sene görevi devraldığımda, başladığımız ilk anda onlarla müzakerelere oturdum. Çünkü iş birliği yapmak istedim ve böylece nükleer programı sonlandırmak istedim. Teröre verdikleri desteği sonlandırmak istedim. Ancak onlar bunu kabul etmedi ve bu onlar açısından çok büyük bir hataydı. Sonrasında da gece yarısı Çekiçli Operasyonu gerçekleştirdik ve onların nükleer programını enkaz altında bıraktık. "İRAN TERÖR VE ÖLÜM YAYMAYA DEVAM EDEBİLİRDİ" Bir anlaşma yapmaları gerektiğini söyledim. Ancak onlar tekrar reddetti. Sonrasında da füze ve drone tehditlerine güvendiler. Ancak bölgedeki Amerikan görevlilerini ve bölgedeki herkesi tehdit ettiler ve Avrupa'ya da vurma yetisine sahip, bu güce sahip bir füze de ürettiler. Umarım Avrupa bunu not almıştır. İran, nükleer silahlara ulaşma konusundaki koşusunu sürdürüyordu. Balistik füze korumasıyla bu programlarını sürdürmeye çalıştılar ve başarılı olsalardı terör ve ölümü sonsuza kadar yaymaya devam edebilirlerdi. Nükleer bir faciayla karşı karşıya olurduk.