ABD Başkanı Trump'tan BM'nin 81. Genel Kurulu'nda önemli mesajlar

ABD Başkanı Donald Trump, BM Genel Kurulu’nda dünya liderlerine seslendi. ABD’nin “altın çağında” olduğunu savunan Trump, ülkesinin ekonomi ve askeri güç açısından dünyanın zirvesinde bulunduğunu söyledi. İran’ı “terör sponsoru” olmakla suçlayan Trump, Tahran yönetiminin askeri kapasitesinin ağır darbe aldığını belirterek, “Tehlikelerin artmasına izin vermeyeceğim” mesajı verdi.

ABD Başkanı Donald Trump BM'nin 81. Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Trump'ın açıklamalarında öne çıkanlar:

ABD geri döndü ve çok daha güçlüyüz.

Ekonomimiz dünyanın en iyisi, ordumuz en güçlüsü.

Para tarihte hiç olmadığı kadar ülkemize akıyor.

ABD'nin altın çağındayız. Dünya sahnesini yeniden şekillendirdik.

Tehlikelerin artmasına izin vermeyeceğim.

Dünyanın en ateşli ülkesiyiz.

İran terör sponsorudur. İran rejimi ölüm, katliamlar ve kaos yaydı.

İran donanması denizin dibinde.

Dron ve füze üretim kapasiteleri neredeyse sıfırlandı.

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