NATO'nun entegre hava ve füze savunmasını güçlendirmeye devam ettiğini belirten Cavo Dragone, yeni teknolojilerin hızla sahaya aktarılması gerektiğini vurguladı.

Cavo Dragone, son dönemde yaşanan hava sahası ihlalleri, dron olayları, sabotaj ve siber saldırıların NATO'nun güvenlik gündeminde önemli yer tuttuğunu ifade etti.

Cavo Dragone, NATO'nun değişen tehditlere karşı hazırlıklarını sürdürdüğünü belirterek, ittifakın komuta yapısı, birlikleri, sistemleri ve silahlarıyla hazır durumda olduğunu söyledi.

Ankara NATO Zirvesi (Fotoğraf: AA Arşiv)

DOĞU KANADINDA SAVUNMA GÜÇLENDİRİLİYOR

NATO'nun doğu kanadındaki savunma planlarının olası gerilimlere karşı hazır tutulduğunu belirten Cavo Dragone, karar alma ve karşılık verme mekanizmalarının hızlandırıldığını söyledi.

Cavo Dragone, NATO'nun savunma ittifakı olduğunu ve gerilimin yönetilmesinin temel yaklaşımlarından biri olduğunu kaydetti.

"HER HİBRİT SALDIRI 5. MADDEYİ DEVREYE SOKMAZ"

Hibrit saldırılarla ilgili soruyu da yanıtlayan Cavo Dragone, bu faaliyetlerin siber saldırılardan bilişsel savaşa kadar geniş bir alanı kapsadığını belirtti.

Hibrit faaliyetlerin her zaman NATO Antlaşması'nın 5. maddesindeki kolektif savunma eşiğine ulaşmadığını ifade eden Cavo Dragone, bu nedenle her hibrit saldırının otomatik olarak 5. maddeyi devreye sokmadığını söyledi.

"VATANDAŞLAR BİLGİLERİ DOĞRULAMALI"

Cavo Dragone, hibrit faaliyetlerin hedeflerinden birinin kamuoyunda siyasi liderlere ve NATO'ya yönelik güveni zayıflatmak olduğunu savundu.

Bu nedenle vatandaşların karşılaştıkları bilgileri doğrudan kabul etmek yerine kaynaklarını doğrulamaları gerektiğini belirten Cavo Dragone, siber saldırıların da giderek arttığını söyledi.