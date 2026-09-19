NATO Askeri Komite Başkanı Giuseppe Cavo Dragone: İttifak tehditlere karşı hazır
NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Giuseppe Cavo Dragone, son dönemde artan hava sahası ihlalleri, dron olayları ve hibrit faaliyetlere ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. NATO’nun doğu kanadındaki savunmasını güçlendirdiğini belirten Cavo Dragone, “İttifak hazır, komuta yapısı hazır, birlikler, sistemler ve silahlar hazır” dedi.
NATO Askeri Komitesi, 18-19 Eylül 2026 tarihlerinde Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da 32 müttefik ülkenin genelkurmay başkanlarının katılımıyla toplandı. Toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen Cavo Dragone, NATO'nun caydırıcılık ve savunma kapasitesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Cavo Dragone, NATO'nun değişen tehditlere karşı hazırlıklarını sürdürdüğünü belirterek, ittifakın komuta yapısı, birlikleri, sistemleri ve silahlarıyla hazır durumda olduğunu söyledi.
HAVA SAHASI İHLALLERİ VE DRONLAR GÜNDEMDE
Cavo Dragone, son dönemde yaşanan hava sahası ihlalleri, dron olayları, sabotaj ve siber saldırıların NATO'nun güvenlik gündeminde önemli yer tuttuğunu ifade etti.
NATO'nun entegre hava ve füze savunmasını güçlendirmeye devam ettiğini belirten Cavo Dragone, yeni teknolojilerin hızla sahaya aktarılması gerektiğini vurguladı.
DOĞU KANADINDA SAVUNMA GÜÇLENDİRİLİYOR
NATO'nun doğu kanadındaki savunma planlarının olası gerilimlere karşı hazır tutulduğunu belirten Cavo Dragone, karar alma ve karşılık verme mekanizmalarının hızlandırıldığını söyledi.
Cavo Dragone, NATO'nun savunma ittifakı olduğunu ve gerilimin yönetilmesinin temel yaklaşımlarından biri olduğunu kaydetti.
"HER HİBRİT SALDIRI 5. MADDEYİ DEVREYE SOKMAZ"
Hibrit saldırılarla ilgili soruyu da yanıtlayan Cavo Dragone, bu faaliyetlerin siber saldırılardan bilişsel savaşa kadar geniş bir alanı kapsadığını belirtti.
Hibrit faaliyetlerin her zaman NATO Antlaşması'nın 5. maddesindeki kolektif savunma eşiğine ulaşmadığını ifade eden Cavo Dragone, bu nedenle her hibrit saldırının otomatik olarak 5. maddeyi devreye sokmadığını söyledi.
"VATANDAŞLAR BİLGİLERİ DOĞRULAMALI"
Cavo Dragone, hibrit faaliyetlerin hedeflerinden birinin kamuoyunda siyasi liderlere ve NATO'ya yönelik güveni zayıflatmak olduğunu savundu.
Bu nedenle vatandaşların karşılaştıkları bilgileri doğrudan kabul etmek yerine kaynaklarını doğrulamaları gerektiğini belirten Cavo Dragone, siber saldırıların da giderek arttığını söyledi.
SAVUNMA SANAYİSİNE "ÜRETİMİ ARTIRIN" MESAJI
NATO'nun mühimmat stoklarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Cavo Dragone, Ukrayna'daki savaşın yüksek miktarda mühimmat tüketiminin önemini ortaya koyduğunu belirtti.
Savunma şirketlerinin barış dönemi üretim anlayışından daha yüksek ve sürdürülebilir üretim kapasitesine geçmesi gerektiğini ifade eden Cavo Dragone, yatırımların artırıldığını ancak üretim hızında daha fazla ilerleme gerektiğini söyledi.
"Para masada. Kabiliyetlerin kullanıma sunulması hızlanmalı." diyen Cavo Dragone, savunma sanayisinin taleplere daha hızlı karşılık vermesi gerektiğini belirtti.
DRONLAR NATO'NUN ÖNCELİKLERİ ARASINDA
Cavo Dragone, dronlar ve dronlara karşı savunma kabiliyetlerinin de NATO'nun öncelikli gündemlerinden biri olduğunu ifade etti. NATO'nun Kopenhag toplantısında kolektif caydırıcılık ve savunmanın yanı sıra inovasyon, teknoloji ve yeni savunma kabiliyetlerinin hızla sahaya aktarılması konuları da ele alındı.
Dragone, NATO'nun değişen tehditlere uyum sağlamaya devam edeceğini ve caydırıcılığın temel amacının olası saldırganların maliyet hesabını değiştirmek olduğunu vurguladı.