Topçu, vize merkezi ve başkonsolosluk çalışanlarının işlemlerin hızlı sonuçlanması için yoğun şekilde çalıştığını ifade etti. Erbil'in bölgesel çatışmalardan etkilendiğini belirten Topçu, buna rağmen vize merkezinin faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydetti.

Başkonsolos Topçu, Türkiye ile Irak ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi arasındaki en güçlü bağlardan birinin insani ilişkiler olduğunu belirterek, vize merkezinin bu ilişkilerin sürdürülmesine katkı sunduğunu söyledi.

Açılış törenine IKBY Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Erbil Valisi Ümid Hoşnav, Erbil Belediye Başkanı Karzan Abdülhadi, IKBY Dış İlişkiler Dairesi Türkiye Masası Şefi Hoşeng Ahmed ile Türk kurumlarının temsilcileri ve vize merkezi çalışanları katıldı.

(Fotoğraf: AA)

ZAHO'YA DA YENİ VİZE MERKEZİ GELİYOR

Türkiye'nin Irak'taki vize hizmetlerini genişletmeye hazırlandığını belirten Topçu, sınır bölgesindeki Zaho kentinde de yeni bir vize merkezi açılacağını açıkladı. Topçu ayrıca Duhok'taki vize merkezinin daha uygun bir yere taşınacağını belirterek, Türkiye'nin bölgedeki vize hizmetlerini geliştirmeye devam edeceğini söyledi.

ERBİL'DE GÜNDE 600 BAŞVURU

Erbil Valisi Ümid Hoşnav da yeni merkezin vize işlemlerini kolaylaştıracağını belirtti. Hoşnav, Erbil'de günlük yaklaşık 600 kişinin vize başvurusu yaptığını söyledi. Türkiye'nin sağlık, turizm ve ticaret başta olmak üzere bölge halkı için önemli bir destinasyon olduğunu ifade eden Hoşnav, vize merkezinin hizmetlerin artırılmasına katkı sağlayacağını belirtti.

GÜNLÜK BAŞVURU SAYISI 2 BİNE ÇIKIYOR

Vize merkezi yetkililerinin verdiği bilgilere göre, Erbil, Süleymaniye ve Duhok'ta günlük ortalama 1200 vize başvurusu alınıyor. Yoğun dönemlerde ise günlük başvuru sayısı 2 bine kadar yükseliyor.

Merkezin açılmasıyla birlikte vize işlemlerinin daha düzenli ve hızlı şekilde yürütülmesi hedefleniyor.