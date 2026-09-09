Rusya, Ukrayna’nın Sumi, Kiev ve Mikolayiv bölgelerine İHA’larla saldırı düzenledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, saldırılarda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 28 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırılarda bir alışveriş merkezi yakını ile 9 katlı bir bina hedef olurken, Zelenskiy Rusya’nın yoğun saldırılarına dikkat çekerek can kaybının arttığını duyurdu.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta tansiyon yeniden yükseldi. Rus güçlerinin Ukrayna'nın farklı bölgelerine düzenlediği İHA saldırıları can kaybına ve yaralanmalara yol açtı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, saldırıların özellikle Sumi, Kiev ve Mikolayiv'de etkili olduğunu açıkladı.

SUMİ'DE ALIŞVERİŞ MERKEZİ YAKININA SALDIRI

Zelenskiy, Sumi'de bir Rus İHA'sının alışveriş merkezi yakınını hedef aldığını bildirdi. Saldırının ardından bölgede 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin yaralandığını belirten Zelenskiy, "Şu an itibarıyla 2 kişinin öldüğü, 14 kişinin yaralandığı biliniyor." ifadelerini kullandı.

KİEV'DE 9 KATLI BİNA VURULDU

Başkent Kiev de Rus İHA saldırılarının hedefi oldu. Zelenskiy, 9 katlı bir binaya düzenlenen saldırıda 1 kişinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını açıkladı.

Zelenskiy, yaralılar arasında 2 çocuğun da bulunduğunu belirterek saldırının boyutuna dikkat çekti.

MİKOLAYİV'DE 2 CAN KAYBI

Rusya'nın Mikolayiv'e de yoğun saldırılar düzenlediğini açıklayan Zelenskiy, bölgede 2 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 7 kişinin yaralandığını duyurdu.

Zelenskiy, "Maalesef 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı." diyerek saldırılardaki can kaybını açıkladı.

Böylece Ukrayna yönetiminin verdiği bilgilere göre Sumi, Kiev ve Mikolayiv'deki saldırılarda toplam 5 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı.